En Buenos Aires

Nación y gobernadores firman hoy el Acuerdo Federal Minero

El Acuerdo Federal Minero será rubricado hoy por el Estado Nacional y las provincias mineras, aunque no todas. Chubut es la que más resiste este acuerdo y no participará de él, en tanto ayer, sorpresivamente, se bajó La Rioja. Salta es aún un misterio.

El gobierno y las provincias mineras firmarán este martes el Pacto Federal Minero, luego de que el gobierno consiguiera superar esta semana las diferencias para implementar el acuerdo que busca alentar la inversión y desarrollo en ese sector industrial.

Fuentes de la negociación revelaron que se superaron las diferencias durante una reunión que mantuvo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con representantes de las provincias, de la que participó el vicegobernador Pablo González.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la cartera energética y permitió eliminar los obstáculos que habían obligado al Gobierno Nacional a postergar la firma del acuerdo.

Hasta ayer se creía que la única provincia que quedaría fuera del acuerdo sería la provincia de Chubut, cuyo gobernador Mario Das Neves cuestionó duramente el borrador del convenio. Pero sorpresivamente en las últimas horas el gobernador de La Rioja anunció que tampoco lo firmará.





Ejes del acuerdo

En la negociación se destrabó el punto principal del desacuerdo y se resolvió eliminar la creación de un fondo para desarrollo minero del 1% sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación.

También en el encuentro se ratificó el 3% de regalías que figuraba en el texto del acuerdo como tope a alcanzar por cada jurisdicción, dejando abierta la posibilidad de que ciertas provincias decidan un porcentaje menor o incluso su no aplicación.

Sobre este punto también se acordó que cualquier nuevo importe o porcentaje o forma de cálculo que se quiera implementar como regalía, se aplicarán para nuevos proyectos solamente, y no para los existentes.

En la reunión se ratificó que se mantendrá la aplicación de una tasa de 1,5% para la conformación de un fondo provincial para infraestructura minera, aunque su aplicación quedará librada a la política que decida encarar cada provincia.





La firma

Se espera que el presidente Mauricio Macri encabece, en un acto en la Casa de Gobierno, la firma del convenio que busca generar las condiciones para alentar la inversión y desarrollo en el sector de las mineras. La gobernadora Alicia Kirchner ya está, desde ayer, en Buenos Aires.

Cabe recordar que el convenio ya lleva casi un año de negociaciones entre el Ministerio de Minería y las provincias, en el marco del Consejo Federal Minero.

Según fuentes de la negociación, el acuerdo impulsa una actividad “ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, tiene el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo en el lugar en el que han nacido o elegido vivir”, lo que requiere “una Política de Estado Minera para el Siglo XXI”.

También se estableció que la actividad minera deberá contemplar “mayores beneficios para las comunidades” en las zonas mineras, la consolidación de un “sector industrial vigoroso” y “una fuerte cadena de valor” con “altos estándares de gestión y control ambiental”.

El borrador del acuerdo está dividido en cinco capítulos que abordan los temas de Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental, Cuestiones Institucionales y Normativas y Aspectos Económicos y Tributarios.





Sin La Rioja

Al gobernador Mario Das Neves de Chubut, se sumó ayer Sergio Casas de La Rioja. En breves declaraciones formuladas luego de participar de un acto en la provincia, Casas dijo que no asistirá al acto previsto para mañana en la Casa Rosada porque “no hay una posición clara” respecto de lo que se va a suscribir.