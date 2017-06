Independiente de San Julián

Entre Palma y Aguilar pondrán a punto al “Diablo’

El club Independiente de Puerto San Julián, por mérito deportivo, luego de jugar el Federal C, se ganó la invitación del Consejo Federal para jugar el Federal B, que tiene como fecha de inicio el 9 de julio. El técnico convocó a Hugo Aguilar para, juntos, poner al equipo en las mejores condiciones para afrontar el desafío que les espera. El objetivo en común es dar batalla en cada presentación y demostrar que el compromiso no los asusta, sino que los motiva.

Hugo Aguilar: experiencia y compromiso al 100x100. 1 de 3 de 3

Luis Palma, técnico de varios equipos que históricamente consiguieron destacarse en la provincia, tiene ante sí una nueva posibilidad de mostrar lo que sabe hacer. Ha trabajado y trabaja con mucha dedicación en cuanto plantel tiene oportunidad de dirigir, ya sea con divisiones formativas como de Primera, como es este caso.

En contacto con Latidos, hizo una breve reseña a partir de su llegada a la endiablada institución: “Cuando asumí la responsabilidad, allá por septiembre del 2016, de ser el coordinador del fútbol del club Independiente y dirigir en grupo de Primera división. Nunca, ni con la mejor mirada optimista, podía imaginarme que tantas cosas buenas podrían ocurrir: Salir campeones del torneo de Liga Centro, título que se había negado durante 39 años ni más ni menos, y esa mochila pesada que genera en el tiempo quedaría tan pronto de lado. Sin tiempos para celebraciones, ya que el resultado del torneo nos encuentra clasificados para una nueva edición del Torneo Federal C, también un hecho histórico para la institución, ya que sería la primera vez. Para enfrentar ahora el Torneo Federal B, invitados por lo realizado en el Federal C recientemente finalizado, es como una ficción acomodada a aquellos que sueñan siempre en positivo, pero todo esto ocurrió y se disfruta”.





Paso a paso

Desde que surgió la posibilidad de ser invitados hasta la confirmación, los dirigentes no quisieron adelantarse en la respuesta, pero con la confirmación, el trabajo está en marcha.

“Ya confirmada la presencia del club en el torneo, tratando por sobre todas las cosas de considerar todos los detalles que posibiliten hacer una participación prolija con ambiciones lógicas y en beneficio de la institución en su futuro, mucho entusiasmo, como es de imaginar, pero con los pies sobre la tierra sobre los pasos que hay que dar. Fortalecer el plantel es una necesidad y se está trabajando al respecto con jugadores foráneos y también con algunos jugadores locales, más los propios, en una zona donde la presión la tienen que tener los que ya son avezados en estos torneos. Nosotros, tal cual el Federal C, con la humildad de los que recién llegan, pero con la ambición de que se nos conozca. Se incorporó un preparador físico, su nombre es Hugo Aguilar, de Río Gallegos, y el grupo de colaboradores del club serán los que siempre están”.

Finalizó con una expresión de deseo: “Ojalá que el final nos encuentre de la manera que imaginamos. Un buen torneo y una institución que se jerarquiza día a día, lo merecen los jugadores y también los que colaboran permanentemente para que esto suceda”.





A ponerse en forma

Hugo Aguilar será el preparador físico del plantel. Fue convocado por Palma y saben que tienen mucho trabajo por delante, considerando que varios equipos ya están en pretemporada. La invitación y la apuesta por su desempeño tienen gran significado. Hace años que trabaja en esto y más que nada lo toma como una valoración a su tarea. En diálogo con Latidos sobre cómo llega esta propuesta, indicó: “soy un hombre agradecido de la vida y de las posibilidades que me da. Todavía no caigo de la emoción. Sé que fui elegido entre muchos sin ser titulado, sin ser titulado siempre lo recalco porque soy instruido en todo lo que es la preparación física durante más de 14 años que llevo en esto. Mi cuna del deporte fue el atletismo hace 32 años, en 22 años pude capacitarme simplemente haciendo cursos como en primeros auxilios, algo de medicina deportiva y todo lo referente a la preparación física. El llamado me toma de sorpresa porque es una caricia para el alma, como le dije a la gente de Independiente porque estoy superando la muerte de mi mamá, he trabajado muchísimo y creo que todo lo que he logrado en mi vida me lo merezco. Me llega justo en un momento especial, tenía muchos llamados de otros clubes, pero no podíamos llegar a un acuerdo económico y no sólo eso, termino renegando porque no existe esa disciplina deportiva ni el acompañamiento de las comisiones directivas y soy muy serio en mi trabajo. Siempre estuve en la Liga de Barrios, salí campeón con Ahoniken dos veces, subcampeón después, campeón con Junín, con Güemes y Unión Petrolero”.





El momento

“Este llamado de San Julián me viene justo, han visto mi trabajo, mis videos y que soy la persona idónea para afrontar esto que es un desafío para ellos también, porque hace casi 40 años que Independiente no salía campeón de la Zona Centro. Lo lograron esta temporada, jugaron el Federal C y ahora, por invitación y mérito deportivo, entran al Federal B”.

Reconoce que “estoy ansioso, quisiera estar ya trabajando porque soy muy aplicado. He tenido charlas constantes con el profe Luis Palma. Estoy preparando todo en realidad. Tengo elementos de trabajo en mi auto y quedarme a vivir en San Julián por estos 4 meses aproximadamente. Hay una opción de quedarme a vivir, pero tengo una nena que cumple 9 años el 7 de julio, el mismo día que yo y la estoy dejando y me voy a disfrutar de lo que me espera. Soy un convencido que no hay que abandonar los sueños y nunca darse por vencido”.





Contrarreloj

Sobre el hecho de que hay equipos que empezaron su pretemporada, sostuvo: “Sí, estamos muy cortos de tiempo, viajo en estos días, ya le di algunos trabajos para que el profe vaya haciendo con los jugadores. Ellos también están ajustados de tiempo, buscando refuerzos y tratando que le cierren los números igual, porque este torneo lleva muchos gastos”.

Con el proyecto armado, resta esperar la respuesta de los jugadores: “Sí, indudablemente que sí. Que tengan la disciplina y el compromiso es importante. Hay que ajustarse a las condiciones climáticas, que no son muy buenas en el sur argentino. Los que nacimos acá sabemos a lo que nos enfrentamos, he sido maratonista y sé lo que se siente. Tengo todo elaborado, llevo libros incluso. Esperaremos quiénes y cómo se van a sumar. Vamos a tratar de hacer el mejor papel posible para dejar bien parada a la institución, sabiendo de nuestras limitaciones, pero consientes de que nos pueden considerar la Cenicienta de la zona, vamos a dar pelea. Soy muy competitivo y positivo, intentaré transmitirles eso a los jugadores. Voy dispuesto a trabajar las 24 horas. Vamos a tener turnos a la mañana, a la tarde y a la noche para que todos se preparen. Hay que tener en cuenta que muchos jugadores trabajan en la minera. A algunos los tendré y a otros no. No será fácil, pero tampoco imposible.





Expectativa

Para finalizar, manifestó: “Agradecer al ‘Chino’ Barrientos por la confianza, al profe Palma porque me está dando toda esta confianza de hacer un trabajo acorde y de estar a la altura de la circunstancia y sé que profesionalidad no me falta. Mi carta de presentación es la misma: disciplina, confianza y amor por lo que hago”.