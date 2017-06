Escuelas de IniciaciOn Deportiva

“Es necesario que haya mayor cantidad de piletas públicas”

De visita en Río Gallegos, el head coach del Programa Integral de Natación trabajó con la Escuela de Iniciación Deportiva y se reunió con los entrenadores. El técnico Walter Rodríguez destacó la importancia de las piletas públicas a disposición de proyectos que favorecen la igualdad de oportunidades y multiplican las posibilidades de aprendizaje. También recorrió el Natatorio Municipal, que continúa inhabilitado.

Walter Rodríguez, responsable del Plan Integral de Natación.

En el marco del Plan Estratégico 2016-2020 de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de Nación, el área deportiva contiene al Programa Integral de Deporte del que se desprenden cuatro proyectos, siendo dos de ellos las escuelas de Iniciación Deportiva y los centros de Tecnificación.

En la disciplina de natación, Walter Rodríguez es el head coach y el sábado pasado visitó Río Gallegos.

La visita de Rodríguez, técnico de Selecciones Nacionales, tuvo dos instancias, en la primera compartió con el grupo que asiste hace un mes, dos veces a la semana, a la Escuela de Iniciación que funciona en Complejo Natatorio Wenceslao Peisci y la segunda, un encuentro con los entrenadores locales.

En diálogo con Latidos, el head coach explicó: “Los centros de Tecnificación están en el marco de las escuelas de Iniciación Deportiva que lleva adelante la Secretaría de Deportes de la Nación. Son 49 deportes, en el caso nuestro de natación, tenemos 100 escuelas deportivas y centros de Tecnificación distribuidos a lo largo de todo el país. Cada escuela va tomando alumnos hasta llegar a un máximo de 60 y los va introduciendo en la orientación hacia el entrenamiento deportivo de la natación deportiva y competitiva”.

Seguidamente, señaló: “La provincia tiene como referente en este caso al entrenador más importante de la región, Alejandro Amuchástegui, él desarrolla el Centro de Tecnificación en función del resultado que se va viendo y se vio que ha sido espectacular, es bastante probable que en los próximos tiempos, a cargo de la región, no sólo de la provincia, haya alguna otra escuela más que sea conducida y supervisada por él”.

Sobre el objetivo de las escuelas de Iniciación, especificó: “Se apunta a tomar a un sector de niños, que va entre 6 y 12 años, que ya sepan flotar y tengan una formación básica y comiencen a desarrollar la base del entrenamiento, para que después Alejandro detecte posibles talentos, los vaya iniciando en la parte deportiva y también derivando según sus cercanías a las instituciones deportivas que tienen el deporte de natación competitivo, ya sea en la variante de federado o no federado”.





Visita a Río Gallegos

En cuanto a lo realizado en la jornada del sábado, el head coach detalló: “Alejandro me permitió iniciar la clase con el grupo de chicos, vi algo que no vi en otros lugares que ha sido la integración de chicos con discapacidad, muy bien trabajados y después los vi entrenar. Di unos fundamentos básicos, buscamos que en todo el país tengan el mismo conocimiento y luego la clase la dirigió Alejandro y los vi entrenar. Luego hicimos una jornada de capacitación con los profesores de natación de la ciudad, fue muy ameno, participaron dirigentes, vinieron el director de Deportes del Municipio, un funcionario de Deportes de la Provincia y el presidente de la Federación de Natación. Ha sido muy agradable y muy enriquecedor. Estoy muy contento, me gustó mucho ver a todas las instituciones, municipio, provincia, federación, la gente del club, fue muy bueno ver que el deporte nos junta para sumar y para hacer cosas buenas, eso hace que me lleve una muy buena impresión”.

Respecto a cómo continúa el trabajo, señaló: “En principio tengo contacto permanente, Alejandro es uno de los entrenadores referentes de la natación nacional y Andrés también, el contacto no es sólo por teléfono, sino que nos cruzamos en todos los torneos. Respecto a la actividad local, se van a incrementar los estímulos de trabajo con el grupo de niños, estamos previendo la participación del grupo de chicos en un torneo junto con otras provincias. Respecto a mi actividad, estoy recorriendo todas las provincias haciendo la misma tarea que se hizo acá, viendo una de las clases y teniendo jornadas de actualización con el grupo de docentes, están muy bien capacitados, no necesitan que los capacite. Por ahí traigo alguna información nueva de la gente que nos asesora a nosotros a nivel mundial”.





Piletas públicas

Consultado sobre las observaciones que ha realizado en diferentes puntos del país, evaluó: “No vi grandes problemas ni grandes falencias, vi mucho entusiasmo, visité varios lugares, muchas provincias del sur. Lo único que creo que es necesario es que haya mayor cantidad de piletas públicas climatizadas a disposición de proyectos como este a lo largo y ancho del país, para poder involucrar en este tipo de actividad a mayor cantidad de personas. Estaba muy contento que el grupo de niños, que si no fuera por este proyecto económicamente no sería viable que pudieran tener acceso a este servicio, están formados como chicos que pagan un club de primera categoría y sin embargo sé que no es así, ese tipo de cosas hay que seguir estimulándolas. Sería lindo que esto ayude a que se entusiasme la dirigencia y tenga más piletas climatizadas y más profesionales, como es el caso de Río Gallegos, para que desarrollen la actividad”.

Durante su visita, Rodríguez pudo interiorizarse sobre el número de piletas municipales en la provincia y su actividad, teniendo además la posibilidad de recorrer las instalaciones del Natatorio Municipal.