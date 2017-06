TN Clase 2

Grasso quiere podio en San Luis

El volante de Río Gallegos Gastón Grasso buscará el triunfo en la 6ª fecha del competitivo Turismo Nacional Clase 2, que tendrá lugar en el autódromo “Rosendo Hernández”, de San Luis, el próximo fin de semana, con el Toyota Etios N° 5 del equipo GR Racing, de Gabriel Rodríguez.

Gastón va por los puntos.

En una temporada en la que siempre fue protagonista, pero donde en varias oportunidades no pudo redondear un resultado final, el sureño viaja nuevamente a una carrera de TN con expectativas renovadas para seguir dando pelea en el campeonato, que aún no lo vio ganador de una final este año, pero sí en pole position y series. Realmente da amargura porque si uno se pone a analizar la labor de Grasso, siempre estuvo entre los de adelante, pero cuando no fue el motor, el problema fue eléctrico o mecánico. Ya se va a cambiar la racha.

Para esta nueva cita se revisó todo el auto, la planta motriz provista por Oscar “Pincho” Castellano y todo está listo para el viaje. La actividad oficial comenzará el viernes para tener las dos tandas de entrenamientos y 1ª qualy; el sábado se llevará a cabo la 2ª y definitiva clasificación, además de las tres series sabatinas. Para el domingo, la final en vivo será, como siempre, por la TV Pública a partir de las 12:30.

Gastón Grasso

“Llegamos nuevamente con expectativas renovadas. En la última cita en Concordia veníamos terceros, hasta que el motor dijo basta, esperemos poder plasmar otro buen resultado. Buscaremos el triunfo porque sabemos que estamos cerca. Sólo te tienen que dar un par de circunstancias. Sabemos que la categoría está difícil, pero tenemos fe de andar adelante de nuevo. La pista me gusta y me cae bien, creo que podemos dar lucha por el triunfo. El auto tuvo las tareas de mantenimiento de siempre y el motor también. Vamos por todo a San Luis. Gracias a los sponsors, amigos, gente de Gallegos y equipo”.





