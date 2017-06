Caleta Olivia

“El Barranco” está listo para el enduro costero

Ayer, desde las 10:00 en el circuito denominado “El Barranco” el Autoclub Caleta Olivia comenzó la competencia de enduro costero en la que motocicletas y cuatriciclos iniciaron las actividades programadas. Hoy desde las 13:15 vuelve la acción.

Los competidores suman punto en las dos jornadas. 1 de 2 de 2

La subcomisión El Barranco que funciona dentro del Autoclub de la Caleta Olivia, presenta su primer compromiso deportivo: 1º Fecha del Enduro Costero.

La fiscalización será tarea de la Regional Chubut-Santa Cruz de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (Camod). El Barranco se ha manifestado con muchas ganas y amplitud de criterio para llevar adelante muchas actividades en Caleta Olivia, por lo que se puede decir que empieza una nueva etapa en el Norte de Santa Cruz.

Las categorías que compiten son: Motos: - Senior - Junior - Promocionales y Principiantes. Cuatris: - Hasta 420 Cc 4x2 - Más De 450 Cc 4x2 - 4x4

Claudio Quiroga, representante de la Subcomisión organizadora, comentó acerca del nuevo circuito que hay en la ciudad: “El Barranco está ubicado en el mismo predio que el Autoclub, y este fin de semana es la primera fecha de este campeonato regional”.

Con respecto a la competencia remarcó: “es un torneo corto que se armó con cinco fechas. La primera comienza acá, la segunda es en Comodoro Rivadavia, después en Puerto Madryn, y luego en Las Heras”.

Acotó que la actividad dio inicio ayer después del mediodía con las vueltas de reconocimiento. Destacó que participan 4 categorías de motos y 3 categorías de cuatriciclos, siendo de 50 minutos el tiempo promedio por categoría.

Para este evento, se hicieron intensos trabajos en el trazado a fin de conformar a los participantes que disfrutan de los saltos y obstáculos.





Ayer

Desde las 10:00 y hasta las 12:30 los organizadores abrieron las inscripciones para cada categoría. De 12:30 a 13:00 los pilotos pudieron dar vueltas de reconocimiento al trazado.

De 13:15 a 14:00 fue momento para la primer competencia del evento con los Quads de enduro 420 cc 4x2 y 4x4 (libre), luego ingresaron al terreno los Enduro Quads de más de 450 cc 4x2, a las 15:00 iniciaron su participación las Moto de Enduro categorías Promocional y Principiantes. La carrera para los pilotos de las categorías Junior y Senior en motos Enduro comenzó a las 15:50





Aspectos reglamentarios

En la previa, quedó establecido que durante los de competencia se implementará para todas las categorías el ingreso a parque cerrado - pre partidor con horario límite de ingreso en cada manga. El piloto que no ingrese al mismo en el horario límite no podrá ser de la largada en esa manga correspondiente, a excepción de aviso previo al comisario de boxes quien autorizara o no, en base al motivo, el ingreso al mismo fuera de horario indicado por el llamado de las autoridades de boxes. Todo esto contribuye al ordenamiento y respeto entre pares.

Los horarios serán de estricto cumplimiento , salvo necesidad de la fiscalización de modificar en parcial o total los mismos por motivos de fuerza mayor, deportivos o climatológicos, los cuales de ser necesarios implementar serán comunicados oficialmente por la Dirección de Carrera a Cargo de CAMOD Regional Chubut- Santa Cruz.





PROGRAMA DE HOY