Serán 160 clubes en 8 regiones

El Consejo Federal confirmó que serán 160 los clubes que participarán del Torneo Federal B, siendo divididos en 8 regiones. La fecha de inicio cambió y en lugar de empezar el 2 de julio, lo hará el 9. Independiente de San Julián oficializó su aceptación a la invitación y en cuestión de horas, iniciará su pretemporada.

Todo listo en San Julián para iniciar la pretemporada.

En el Torneo Federal B 2017 participarán 160 clubes de todas las provincias argentinas. En las mismas se encuentran incluidos todos los equipos incorporados oficialmente a quienes se les cursó nota desde el Consejo Federal. Es importante destacar que el torneo comenzaría el 9 de julio.

El viernes 16, en la ciudad de Salta y con la presencia de Guillermo Raed (vicepresidente de AFA), Pablo Toviggino (secretario de Presidencia de AFA), autoridades del Consejo Federal, delegados y presidente de clubes, se dará a conocer el formato y el fixture de la competencia.





Las últimas incorporaciones

Finalmente se conoce la decisión adoptada por los últimos equipos de la Región Patagónica: Independiente de Puerto San Julián aceptó y disputará el Federal B. En la Región Cuyo y ante la repentina renuncia de CEC de Mendoza, por orden de mérito Jorge Newbery de Villa Mercedes fue quien se sumó a la categoría. En la Región Pampeana Sur, Zona A, Embajadores de Olavarría aceptó, en tanto que Huracán de Carlos Tejedor no dio el sí y en su lugar se reubicó a Deportivo Villalonga de la Región Patagónica (recordamos que la localidad de Villalonga se encuentra situada geográficamente al sur de la provincia de Bs. As.). En la Zona B, como Atlético Villa Gesell de la ciudad balnearia y Banfield de Mar del Plata no aceptaron, el suplente Atlético Norberto de la Riestra de la localidad de Norberto de la Riestra, muy próxima a 25 de Mayo, se convirtió “en el último pasajero” del próximo Federal B.





Zonas

Extraoficialmente, el sitio Ascenso del Interior elaboró la distribución de equipos por zonas. De esta se desprende que Boxing de Río Gallegos volverá a jugar con equipos fueguinos a los que debió dejar atrás para conseguir la permanencia de la categoría; aún así y por invitación, los tendrá como rivales. En el caso de Independiente de Puerto San Julián, también aceptó recientemente la invitación, por lo que constituye el plantel más norteño de la zona.