Padel: Valdivieso se consagró en Olavarría

Gonzalo y Santiago: un paso a la vez.

El jugador de pádel Gonzalo Valdivieso surgió de la Escuela Municipal de Caleta Olivia y hace un tiempo se radicó en Bolívar, provincia de Buenos Aires, donde se está preparando y está disputando los torneos selectivos para el próximo Mundial de la disciplina que se realizará en España.

El pasado fin de semana se quedó con el título en la ciudad de Olavarría entre 14 parejas junto a su compañero Santiago Rolla, con quien durante el año habían llegado en varias ocasiones a instancias finales. En este caso se les dio el triunfo ante la pareja Erguy-Bruni por 7-6 y 7-5 jugando en la 2ª categoría.

En el último torneo selectivo para ir al Mundial de Málaga perdieron en las semifinales, lo que por ahora los ubica en el cuarto lugar del ranking. Para ir al Mundial debería estar entre las dos mejores parejas argentinas, para lo cual todavía tiene chances.

“Al fin se nos dio, era algo que veníamos buscando durante el año y siempre llegábamos hasta ahí y no se nos daba. El torneo fue muy duro, con partidos muy intensos y extensos”, expresó.

Asimismo dijo: “ya hace un tiempo que me vine a Bolívar y estoy entrenando de la mejor manera para encarar los últimos selectivos del año con las posibilidades de llegar al Mundial de Málaga que es en diciembre. Por ahora al estar en la cuarta colocación me estoy clasificando al Mundial Open, donde van las mejores 6 parejas argentinas”.

“Estoy muy agradecido a mi familia y amigos que me acompañan todo el tiempo, al igual que Aoniken que me cede indumentaria y paletas y a la Municipalidad de Caleta Olivia que me apoya en todo esto. También quiero felicitar a la Asociación de Jugadores de Pádel de Caleta Olivia por el trabajo que están llevando adelante”, concluyó Gonzalo Valdivieso.