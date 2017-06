Futsal Infantil

“Las Nenas” tuvieron su debut en el Patagónico

Luego de la reprogramación por el paro de la Aduana de Chile, el Club Palma pudo viajar a Ushuaia y participó en el 1er Encuentro Patagónico Infantil de Futsal. “Fue una experiencia hermosa ver a las nenas jugar” manifestó a LOA la dirigente Silvana Arce. Del 21 al 23 de julio, Río Gallegos será sede del 2do Encuentro.

El fin de semana pasado, “Las Nenas” del Club Palma participaron de su primer Encuentro Patagónico. 1 de 2 de 2

Para el último fin de semana de mayo en el Gimnasio Municipal Hugo ítalo Favale de Ushuaia estaba prevista la realización del 1er Encuentro Patagónico Infantil Femenino de Futsal AFA pero el paro en la Aduana de Chile impidió el viaje del Club Palma de Río Gallegos y el evento se reprogramó para el fin de semana pasado.

Princesitas del Sur de Río Grande, Escuela Municipal de Ushuaia y Club Palma de Río Gallegos en Sub 9, Sub 11 y Sub 14 fueron las protagonistas en la cancha.

De regreso en Río Gallegos, la dirigente Silvana Arce contó a La Opinión Austral: “Estaba planificado viajar la semana pasada y finalmente ahora se pudo hacer, estuvo muy lindo, nos recibieron muy bien, jugamos muchos partidos, partidos muy intensos”.

Sobre cómo lo vivieron las más pequeñas, contó: “Las nenas fueron re contentas, el gimnasio estaba colmado por los papás y ellas estaban a la expectativa de jugar su primer partido. Era la primera vez que estaban en una cancha y en un partido oficial. Estuvo muy lindo, muy bien organizado. Es muy importante el apoyo que tuvo la profe Anahí, tuvo el apoyo con árbitros como corresponde.

Además adelantó: “Ya tuvimos una reunión con la profe de Ushuaia, ellas van a venir cuando organice en el mes de julio, también voy a invitar a Punta Arenas. Ya empezamos a planificar para poder realizarlo, sería el segundo Patagónico, se va a hacer el 21, 22 y 23 de julio en Río Gallegos”.





La Sub 14

En la categoría en la que más se consideró el resultado fue en la Sub 14, sobre la cual Arce comentó: “Lleve un equipo muy corto, por ahí por el permiso de los papás, por los costos. Fue un partido intenso porque la Escuela Municipal tenia gran cantidad de jugadoras, fue muy bueno, jugamos cuatro partidos ganamos tres y perdimos uno contra el mismo rival. Hablé con la profe para jugar Sub 18 acá, vamos a ver si podemos realizar un cuadrangular, ya me confirmó Ushuaia y Rio Grande en las categorías más chiquitas y en Sub 18, Ushuaia. Sería Club Palma, Punta Arenas y voy a invitar a otra localidad para que sea más competitivo”.

Evaluando la participación en el 1er Patagónico, manifestó: “Fue una experiencia hermosa ver a las nenas jugar, es la primera vez que se hace esto por eso acordamos con las profes hacerlo tres o cuatro veces al año en diferentes localidades, implica mucho trabajo para nosotros, tenemos que costear todo como lo hicieron ellos. Tengo un gran grupo de papás con el que nos vamos a reunir para empezar a trabajar. Si todos colaboramos en trabajar las cosas se logran”.

Finalizando, Arce expresó: “Palma ha ganado muchos títulos, muchos trofeos importantísimos, a nivel nacional también pero el que nos entregaron es un trofeo muy valioso porque es la primera que participan, lo voy a cuidar mucho. Es la primera vez que salen nenas tan pequeñas a jugar, eso está mostrando que el fútbol femenino está creciendo no solo acá en Santa Cruz sino en toda la Argentina, es impresionante la cantidad de nenas que tiene la profe y en distintas categorías”.