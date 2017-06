Destellos Patagónicos

Colección cuentos cortos

La piedra que habla





Invierno en Patagonia Austral. El abuelo lee al lado de la ventana mientras el frío dibuja hermosas rosas de hielo sobre los cristales. Santino, su nieto de 11 años, busca en la PC en el escritorio del abuelo información complementaria sobre la tarea de la escuela…

- Abuelo, te pregunto, ¿las piedras hablan? Alguna vez me dijiste que sí lo hacían. Le pregunté a Google y no encontré ninguna piedra que hable ni que diga nada. ¿Me estabas cargando?

- No, Santino. Eso fue hace algún tiempo y trataba de decirte que en realidad todas las cosas hablan, te cuentan cosas si conoces sus códigos. Esa piedra que tienes en la mano, por ejemplo, ¿te dice algo?

- Sólo lo que se ve abuelo, es de color gris con pequeñas plaquitas brillantes como incrustadas. Lo busqué así en Google, pero no encontré lo que es esta piedra.

- Lo primero que tienes que hacer, Santino, es saber bien lo que estás buscando. Esa piedra tiene nombre. A ver, mirémosla bien con la lupa a ver si nos dice algo más. Fíjate, además de las plaquitas que brillan, que es mica, hay otros componentes, esas otras medio amarillentas son feldelpato. Y esos cristalitos pequeños son cristalitos de cuarzo. Mi lectura de esa piedra es que debe ser un trozo de granito. Identificamos lo que queremos buscar en Google. Tenemos que buscar granito. Eso me lo dijo la piedra porque conozco un poquito de sus códigos. Ahora es tu turno, busca en Google “Granito” y cuéntame qué otras cosas puede decir.

Santino, prácticamente voló hasta la PC, puso “granito” en el buscador de Google…

- Abuelo ahora sí que te sorprenderé. Encontré mucho sobre granito y además de ser una mezcla de mica, feldelpato y cuarzo, también descubrí que la mica es un compuesto que se presenta en láminas y que tiene hierro calcio y magnesio. También que el feldelpato es amarillento y tiene sílice y aluminio, como el de las cacerolas. Y por último, que el cuarzo tiene sílice y oxígeno. Me di cuenta, abuelo, que hay elementos que no conozco, pero puedo saber mucho de ellos si sé como se llaman… Pero una cosa, abuelo, lo de la piedra que habla era un chiste, ¿no?

- No, Santino, no es un chiste. Te lo demostraré. Alcánzame por favor del cajón de las piedras, esa blanca que tiene como metal incrustado.

Santino revuelve el cajón hasta que encuentra una piedra parecida a la descrita por el abuelo.

- ¿Es esta abuelo?

- Sí, Santino, esta es. Mira esta piedra algo te dirá y con palabras. Sólo que habla muy despacio y necesitaremos una especie de amplificador como estos auriculares viejos que tengo en la mano, y agregarle también un cable que actuará como antena y una aguja para tocarla delicadamente para que no se enoje, además de conectarla a tierra para que recuerde el lugar de donde vino. Ahora sólo colócate los auriculares y toca con la punta de la aguja despacito la piedra, a ver si te dice algo…

- ¡ABUELO!… Estoy escuchando LU 12, la radio. ¿Cómo es posible? Sin enchufe, sin pila, ni batería, sin radio.

- Ocurre Santino que esta piedra es un compuesto de sulfuro de plomo que tiene esa propiedad especial: actúa como un receptor de radio. A hora te toca a vos busca en Google esto que se llama radio a galena, a ver qué encuentras.

- Abuelo encontré esto y te lo leo: Una radio a galena es un radio receptor muy simple, popular en los primeros días de la radiodifusión. No necesita ninguna otra fuente de energía, sino que trabaja utilizando únicamente la propia potencia de las ondas de radio recibidas por un alambre que sirve de antena. Como ya se ha señalado, recibe su nombre de su componente más importante, hecho originalmente a partir de un trozo de mineral cristalino como la galena. Abuelo, entendí todo bien, además no sabes la cantidad de apuestas que voy a ganar el lunes cuando le diga a mis compañeros en la escuela que tengo en el bolsillo una piedra que habla. Tendré chocolatines y caramelos para toda la semana.

- Bueno Santino, tuvimos una linda tarde, ahora te invito a ver por Netflix esa película que teníamos ganas “El regreso de la momia”. De paso, sin que te vea tu mamá, pasa por la despensa y tráete un paquete grande de papas fritas. Ella dice que me hacen mal para la presión y que vos no debes comer comida chatarra. Pero por un día no nos hará mal.

Mientras afuera la nieve caía suavemente, las flores de escarcha de la ventana sonreían ante esta postal de total armonía de dos generaciones que en un momento habían encontrado intereses comunes, donde no había posibilidad alguna de que se insinuara una grieta generacional.





Por: Sergio Pellizza