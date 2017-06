Panamericano de Estados Unidos

La pesista Micaela Obando busca la marca clasificatoria

La deportista santacruceña intentará obtener la marca mínima para integrar la Selección Argentina que competirá en el Panamericano de Levantamiento de Pesas a realizarse en julio en Estados Unidos. El entrenador Eduardo Nieva manifestó a LOA: “Micaela está en óptimas condiciones”. La Escuela Nahuen ya obtuvo sus primeras medallas del año en los Torneos Multiáreas.

En lo que va del año, Nahuen, la Escuela de Levantamiento Olímpico de Pesas que funciona en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo en Río Gallegos, participó en el 1er Torneo Multiáreas en Tierra del Fuego y en el 2do que se realizó en Rawson. La próxima competencia será este mes en La Pampa, pero los riogalleguenses no podrán presentarse por cuestiones económicas, posteriormente el calendario continuará en Comodoro Rivadavia.

En diálogo con La Opinión Austral, el profesor Eduardo Nieva se refirió a las primeras competencias de este año y a la búsqueda de la marca clasificatoria por parte de Micaela Obando, para competir en el Panamericano que se desarrollará en julio.

¿Se ha renovado el grupo o se mantiene el mismo que el año pasado?

Eduardo Nieva: Se ha renovado, hemos perdido chicos, hay chicos nuevos que están entrenando y también mujeres. Por cuestiones de estudios a los chicos se les está complicando, más a los que van a la escuela técnica porque tienen doble turno, no se les posibilita el entrenamiento debido a que salen muy tarde del colegio.





¿Cómo les ha ido en los Torneos Multiáreas?

E.D.: Hemos estado participando con seis chicos en los Torneos Multiárea. Hemos tenido una muy buena participación, Ian y Héctor han logrado subir al podio en Sub 12, Micaela se alzó con medalla de Oro y mejor levantadora en el Torneo de Rawson y Agustina alcanzó el cuarto lugar en el Torneo en Rawson y una medalla de Bronce en el torneo que se realizó en Tierra del Fuego.





Lo importante de la participación en los Torneos Multiáreas es que después pueden participar en el Nacional ¿Cuándo se realizará?

E.D.: El Nacional será entre el 13 y el 15 de septiembre. En agosto en Comodoro Rivadavia, es la última fecha para clasificar al Nacional.





¿Cómo es el proceso de clasificación al Panamericano?

E.N.: Mica tiene que realizar el clasificatorio mediante un chequeo que nos autorizó la Federación, para clasificar al Panamericano de Miami, en adultos.

Será el 17 de junio en las instalaciones del CePARD, es un chequeo interno donde va a intentar levantar la marca mínima que le pide la Federación Argentina para representar al país y formar parte del Seleccionado Nacional Mayor. El mínimo que tiene levantar es 185 para clasificar, participaría en la categoría de +90 Kilos, Sub 20.

Es un cupo por cada atleta, vamos a ver quién está en mejores condiciones, ya que en esa fecha se hace la 4ta Fecha del Torneo Multiárea, estamos a la expectativa de todo lo que va a suceder, estamos haciendo la puesta a punto, Micaela está en óptimas condiciones, se ha recuperado muy bien de la lesión que tuvo el año pasado en la rodilla. Contamos con el apoyo incondicional de los padres, de nuestros familiares, y el acompañamiento de Gerardo que está constantemente con nosotros haciendo análisis biomecánico y el aporte constante que tiene sobre los Sub 12 y también junto con Micaela.





Kevin Soto, Ramiro Marín y Franco Tomasin estaban becados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ¿Cómo están?

E.N.: Los chicos que están en Buenos Aires están en excelentes condiciones, ahora están entrenando al mando de un entrenador ecuatoriano que vino a Argentina, continúan becados, se han renovado las becas, de los cinco becados actualmente tres son del sur. Estamos muy contentos con el rendimiento que tienen, con el desempeño escolar que tienen también, eso es muy importante para mantenerse con las becas. El año pasado Ramiro obtuvo tres medallas de Bronce en el Sudamericano en el que participó en Sucre, Bolivia. Ahora están entrenando, estamos esperando el torneo en el que a ellos les correspondería participar en julio en Buenos Aires.





¿Ellos pueden clasificar al Panamericano de Estados Unidos?

E.N.: No, todavía no, porque los Panamericanos de ellos son para categorías inferiores. Micaela siendo Sub 20 está participando en un Panamericano de mayores, como su rendimiento le permite hacer las marcas necesarias entonces puede tener esa oportunidad.

Ahora nos llegó una invitación para formar parte del Campus que se va a realizar en septiembre en Chaco donde los chicos de Sub 12, que son 2005-2006, que no van a participar en el Evita y en el Nacional, se vayan fogueando, vayan teniendo el conocimiento y viendo los pares de sus compañeritos con los cuales se van a enfrentar el año que viene. De continuar Ian y Héctor con la actividad ya estaríamos contando con dos chiquitos que ya tienen las marcas para participar a nivel Nacional y clasificatorio de los Evita.





Durante el fin de semana pasado estuvieron dictando una capacitación en Gobernador Gregores

E.N.: Fuimos a dar una capacitación de preparación física, se despertó el interés de algunos profes de querer iniciar la actividad de pesas, nosotros nos pusimos totalmente a disposición para lo que necesiten, para que puedan desarrollarse, para que esto se difunda en cada una de las localidades y que por lo menos haya una escuela para que el deporte crezca.





¿En qué horario se pueden acercar quienes estén interesados/as en el levantamiento olímpico?

E.N.: Desde las 14:00 hasta las 20:00 se pueden acercar con Gerardo o conmigo para que puedan practicar, conocer o complementar las actividades deportivas que tienen de las respectivas disciplinas que practican. No solamente pueden hacer levantamiento olímpico como deporte en si mismo, sino que se lo puede utilizar como complemento a los deportes que practican los chicos para mejorar la condición física.





