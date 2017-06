Petrolero Austral

‘Coco’ Velázquez reclama por la cancha

El presidente del Club Petrolero Austral de Río Gallegos viene hace tiempo reclamando y denunciando a una empresa de ocupar en forma indebida un sector de la cancha. Acusa al ex funcionario a cargo de la Secretaría de la Producción. Lo cierto es que el tema, documentación mediante, apunta a resolverse a través de la intervención judicial.

Tanques y chatarra detrás del alambrado que alguna vez perteneció a la cancha.

En el terreno que pertenece a YPF se plantea un tema espinoso como pocos, es el que plantea el derecho de posesión y ocupación del predio que se encuentra detrás de la obra del albergue del CePARD, que por muchos años todos conocimos como la cancha de Petrolero. Tras idas y vueltas, a un costado, en 2007 se inauguró, con bombos y platillos, una canchita de césped sintético, donada por la empresa Adidas para que los chicos de la zona pudieran disfrutarla.

La cancha grande, que la usaron muchos, no contaba con las mejores condiciones, pero a la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios le fue útil por mucho tiempo para jugar ahí parte de su apretada agenda. La Secretaría de Estado de Deportes inició obras para una pista de atletismo, pero esta nunca se terminó. Pasó el tiempo y durante la gestión de Daniel Peralta como gobernador, anunciaron que, de manos de la Secretaría de Deportes, ese espacio volvería a quedar en manos del club.





El presente

El sábado, LOA entrevistó al presidente del club de fútbol Rafael ‘Coco’ Velázquez, quien expresó su preocupación por el estado en que se encuentra el lugar. Este denunció al ex ministro de la Producción por entregar parte del predio a la empresa que se encuentra adyacente al lugar.

Acusó a los dueños de la empresa de realizar pozos de grandes dimensiones sin pedir permiso ni señalizarlos.





Consultas

LOA se puso en contacto con el ex ministro Harold Bark, quien no quiso hacer declaraciones grabador mediante y se limitó a confirmar que, efectivamente, firmó un acuerdo en el que la empresa podía ampliar su espacio de funcionamiento con la condición de hacer el cerco olímpico y una serie de obras, como vestuarios y baño, que beneficiarían a la entidad que contiene a tantos niños y jóvenes. Indicó que está en conocimiento de las denuncias de Velázquez y que esto lo entristece profundamente. La versión de los acontecimientos es muy diferente a la que plantea Velázquez. El ex ministro se limitó a decir que sus posesiones las obtuvo como producto de mucho trabajo y esfuerzo familiar.

También se requirió la palabra de Gastón Grasso, hijo del empresario cuestionado, quien coincidió con Bark en que los pozos en el lugar eran para dividir el terreno y hacer las obras que se habían acordado, que intentaron en varias ocasiones hablar con Velázquez sin resultados positivos y que fueron blanco de varias actitudes desafiantes.

Finalmente, en contacto con el responsable de la cartera de Deportes, LOA le consultó si estaba en conocimiento de este asunto, indicando Marcilla que por lo que tenía entendido, ese predio, por convenio firmado en 2007, quedaba en poder de la Secretaría de Deportes por espacio de 15 años, documentación que fue a parar al Ministerio de la Producción.





El lugar

En una recorrida por el lugar, LOA observó que parte de la base del alambrado olímpico que rodeaba la cancha fue utilizado como límite en favor de la empresa; que en mitad de la cancha, efectivamente, se nota trabajo de relleno, y que en la parte alta, que da al barrio de viviendas, hay pozos abiertos de gran profundidad que no están señalizados de ninguna manera. Velázquez manifestó su preocupación y habló de ‘peligro’, no sólo por los pozos, sino también por los tanques estacionados y camiones. En caso de explotar, se verían afectadas varias cuadras a la redonda, ya sea que los tanques se encuentren llenos o vacíos.

El dirigente indicó que además de las inspecciones solicitadas y el apoyo del concejal Leguizamón, en el transcurso de la semana será recibido por Mariano Bertinat, actual responsable de la Secretaría de Medio Ambiente, a quien le presentará la documentación e imágenes para que tome conocimiento del tema y actúe en consecuencia.





La entrevista con Coco

-¿Cuál es el tema que los preocupa en el sector de la cancha?

-La preocupación más grande que tenemos es el peligro que corren los deportistas que acuden a la cancha. Ahora, por el tema de la condición climática, los pibes no pueden venir mucho. Además adoptamos la medida de no seguir usando el terreno, justamente por el peligro para la integridad física de los jugadores, tanto por los camiones como por los fierros que colocó acá esta persona, Paulo Grasso, dueño de la empresa Tomrel. Si ustedes se fijan bien, nosotros en la mitad de la cancha tuvimos que contratar una máquina para poder tapar los pozos que hizo.





-¿Hasta el momento, qué medidas han tomado ustedes como dirigentes?

-Contratamos una licenciada en Seguridad e Higiene para que haga una inspección en el lugar. En su informe aclara que bajo ningún punto de vista los camiones pueden estar estacionados dentro del ejido urbano y así como rompió todo el terreno, la parte de la cancha, arriba, llegando casi al barrio 162 Viviendas, para atrás también. La licenciada nos informa que cualquier pozo que se haga dentro del predio y en cualquier parte de la ciudad, tiene que estar señalizado tanto de día como de noche. Es que los pozos tienen un metro y medio de largo por 90 de ancho, y de profundidad más o menos un metro y medio.





-¿Qué otros profesionales han visto?

-Ya hemos hablado con un abogado, hicimos la denuncia correspondiente, presentamos nota ante el Ministerio de la Producción solicitando informe. Extraoficialmente sabemos que la persona que se encargó de que esto sucediera fue el ex ministro de la Producción, Harold Bark, de la gestión anterior. Vaya a saber por qué y a cambio de qué, entregó supuestamente la mitad del terreno. El 22 de agosto del año 2015, nosotros estábamos celebrando la firma del comodato en la Secretaría de Deportes, hecho que fue de público conocimiento, con el gobernador y con la Secretaría de Deportes, que estaban todos presentes. Al mismo tiempo que celebrábamos la firma del convenio, aparece esta empresa que supuestamente tiene un comodato, no sabemos si de uso o de prestación. Más allá de todo lo que es seguridad, lo que estamos peleando para que se vea, lo que nos preocupa es que cómo puede ser que un ex ministro de Producción le entregue un espacio público y uno deportivo a una empresa privada. En carácter de qué, en comodato de qué o a cambio de qué. Porque desde que tengo uso de razón, esta empresa jamás ha dejado nada para el Estado. Nosotros albergamos alrededor de 300 deportistas con los cuales no tenemos posibilidad de venir a nuestro predio a seguir participando. Eso significa que los pibes están en la calle, no podemos seguir haciendo la contención social que hacemos.





-Desde el Concejo Deliberante demostraron interés por este tema…

-Por intermedio del concejal Fabián Leguizamón, y la verdad es que fue una de las personas que vino, se acercó al predio; de los funcionarios de Santa Cruz, fue uno de los pocos que se acercó, vio y constató todo. Se presentó un proyecto hace al menos dos meses y fue votado por unanimidad para pedirle situación de revista al Ministerio de la Producción. Para ver en comodato de qué o a cambio de qué se pidió esto. Lo que vamos a pedir, apenas la Justicia se empiece a normalizar, porque además tenemos la mala fortuna que están de paro, lo primero que vamos a pedir es que se clausure el predio, con lo cual vamos a solicitar que se desaloje a toda esta gente, que saquen todo y después, una vez clausurado el predio, queremos que permanezca cerrado. Aparte de eso, se pide que el Ministerio de la Producción tome medidas y lo multe, que le cobre un resarcimiento, no sé si económico, pero sí que vuelva todo a su estado natural, porque acá también se ve que esta persona vino con una máquina, rompió todo el cercado olímpico de la cancha, dejó sólo una franja que debe tener entre 25 a 30 metros de largo, que es justamente lo que él dejó sin romper para poder guardar sus cosas y que los pibes no entren.

Nos sentimos profundamente dolidos y tristes por el engaño que sufrimos. Sentimos que fuimos engañados por Harold Bark, porque él sabía muy bien de esto. En varias oportunidades vinimos con el gobernador Peralta, con todos estuvimos. Cuando Peralta decide firmar un convenio de uso para nosotros, aparece este ministro que, extraoficialmente, sabemos que ha hecho negocios en forma particular para él. Le pido a Harold Bark, como vecino de Río Gallegos y como ex amigo, porque ya no soy su amigo, si tiene algo para decir y si cree que las cosas se hicieron bien, que salga públicamente a explicar todo esto.





-¿Y si la empresa tiene una habilitación?

-Estuve sentado hace un tiempo con el dueño de la empresa, Paulo Grasso, que aclaro que no tiene nada que ver con Pablo, el presidente del IDUV, nada que ver. También me duele mucho porque Gastón, hijo de este señor, sale con la bandera de Santa Cruz en cada presentación automovilística que hace, hablando del deporte de la provincia, siendo que ellos han invadido un predio deportivo y público. Ponen en peligro no sólo a los jugadores, sino que, según sabemos por el informe, no pueden estar en este lugar porque corre peligro el barrio 162 Viviendas, el quincho de la Secretaría de Deportes, como así también el albergue en construcción, si el día de mañana, Dios quiera que no, pasa una desgracia bastante importante (refiriéndose a la posible explosión de uno de los tanques). También hay un lugar donde la gente de la UTN hace cursos de capacitación y enfrente, pasando la calle, están las oficinas de la universidad. Me parece que esta gente ha tomado posesión de tierra y no le ha importado. Trabajan con una impunidad terrible. No les importa nada. Se ve que hay chatarra, todo. Nosotros hace muchos años que venimos y tratamos que el terreno no se convierta en un basural, y mantenemos limpio el lugar. Hoy nos sentimos dolidos y tristes por no poder usar un lugar que todos saben es nuestro desde siempre.





-¿Cuál es su pedido?