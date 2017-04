Incertidumbre y preocupación

Intervención artística en reclamo por la situación del Polivalente

Estudiantes del Polivalente de Arte, junto a miembros de la FLIA, realizaron ayer una intervención artística en el edificio para pedir por la reactivación de las obras. Se dijo que la situación “empeoró” y que la realidad que atraviesa el Consejo Provincial de Educación con el recambio de autoridades ha influido. “Esto que pasa con nosotros es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo con toda la educación pública en general en la provincia” apuntó la secretaria del Centro de Estudiantes, Carolina Ríos.

Lucas Macías, presidente del Centro de Estudiantes del Polivalente.

Miembros del Centro de Estudiantes del Polivalente de Arte, estudiantes y referentes de la Feria del Libro Independiente y Autogestiva (FLIA) encabezaron ayer por la tarde una jornada artística de protesta frente al Centro de Arte por la situación institucional que están viviendo con la obra edilicia parada y sin precisiones sobre lo que va a pasar. Además, también participaron de la movilización de ayer al mediodía (página 11).

En este marco La Opinión Austral dialogó con Lucas Macías, presidente del Centro de Estudiantes del Polivalente, quien sostuvo que la situación está muy lejos de tener algún avance y que “se empeoró todo”.

“Básicamente estamos sufriendo que la obra nuevamente se volvió a parar y que lo prometido en una reunión con padres y alumnos, de que el 3 de abril, por lo menos el Ciclo Orientado iba a volver al colegio, no se dio” comentó, y sostuvo que con la renuncia de Borselli (ex presidente del Consejo Provincial de Educación) “se cayó todo lo que serían los planes de firma para pagar a la empresa y con eso se dejó de trabajar”.

En tanto, contó que el Ciclo Básico sostiene clases en la EPP Nº 78 y el Ciclo Orientado en la UNPA, mientras que los que deberían haber comenzado el primer año “aún no pudieron hacerlo por la falta de espacio, y tampoco el Trayecto Artístico Profesional (TAP) de turno tarde y noche, por la misma situación”.

Macías indicó que ayer temprano se reunieron con la directora general de Educación Artística, Graciela Rodríguez, y con un miembro más del CPE y que “se nos planteó que como no hay superiores, no se sabe qué hacer, y que están esperando órdenes”. Además, expresó que aún no han tenido contacto con la flamante presidenta del CPE, María Cecilia Velázquez.

En otro tramo de la entrevista, aseguró que tanto la construcción edilicia nueva como la remodelación “están pausadas” y apuntó que hay “falta de compromiso” por poder llegar a una solución. Cabe recordar que la obra está a cargo de la empresa Consur SRL y consiste en siete aulas comunes, dos aulas taller, dependencias, SUM, gimnasio, sanitario y refacción del edificio existente.

Con respecto a cómo seguirá el reclamo del Centro, sostuvo: “primero vamos a reunirnos con toda la comunidad educativa del colegio y vamos a decidir en conjunto futuras acciones a tomar. Lo que decidimos como miembros del Centro es charlar el tema de tener acciones más concretas y directas y que repercutan un poco más, más allá de las marchas”.

Por su parte, Tania Cepernic, alumna a punto de recibirse y madre de una estudiante de primer año, apuntó: “es la única escuela provincial de arte y hay un plan sistemático y continuo de querer cerrarla. La han ido abandonando de a poco hasta esta situación y está sobreviviendo la secundaria y no se habilitan talleres como el de grabado porque no hubo titularizaciones para cubrir cargos de materias artísticas, y tampoco el gobierno soluciona la situación de los sueldos docentes para que al menos se retomen algunas clases”.

La secretaria del Centro de Estudiantes, Carolina Ríos, enfatizó que el reclamo puntual es que se reactive la obra de construcción y remodelación, ya que más de 300 alumnos están viéndose afectados. Sostuvo que las condiciones del Polivalente son “ínfimas para dar clases” y que “es muy baja la matrícula que puede abarcar este colegio que es reciclado y requiere un mantenimiento especial del CPE y un presupuesto capaz un poco más alto, porque es un edificio viejo”.

“También denunciamos que el Consejo intenta bajar el nivel del plan de estudios, que originalmente es nacional, y quieren hacerlo provincial” agregó, y dijo: “planteamos que esto que pasa con nosotros es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo con toda la educación pública en general en la provincia. Incluso es el punto más débil del eslabón de todos los colegios; no hay clases ni un edifico en el que funcionar”.