Ayer al mediodía

Se realizó la movilización en defensa de la educación pública

Tal como se decidió en la asamblea abierta del último viernes, se realizó una marcha desde plaza San Martín a Casa de Gobierno, en defensa de la educación pública y en reclamo por una solución a la crisis que se atraviesa. Participaron Centros de Estudiantes, padres autoconvocados y miembros de ADOSAC. “La educación en Santa Cruz ha tocado fondo” apuntó el referente estudiantil de la UARG, Martín Acuña.

La movilización en su paso por la intersección de las calles Alcorta y Chacabuco.

Tal como se dispuso en la asamblea abierta realizada el pasado viernes en las instalaciones de la EPP Nº 55, ayer al mediodía se realizó una movilización en defensa de la educación pública y en reclamo a una pronta solución a la crisis que se atraviesa.

La convocatoria se dio en la plaza San Martín y, de allí, la comunidad educativa de la ciudad marchó a Casa de Gobierno. Participaron distintos Centros de Estudiantes nucleados en la Coordinadora de Estudiantes de Río Gallegos (CERG), padres autoconvocados por la educación pública y miembros de ADOSAC.

En el marco de esta marcha, el móvil de LU 12 Radio Río Gallegos entrevistó a Martín Acuña, presidente del Centro de Estudiantes de la UARG-UNPA, quien sostuvo que se está en medio de una crisis y que “la educación en Santa Cruz ha tocado fondo”.

Sobre este punto, se explayó y dijo: “no sólo por el no cumplimiento del boleto estudiantil gratuito, una ley fundamental e importante para garantizar el acceso a las escuelas, sino también por la situación que encontramos: esta debería haber sido la cuarta semana de clases y no lo está siendo”.

Por estos motivos, tildó al Gobierno de “intransigente” por no dar respuestas a los problemas educativos y pidió que la gobernadora Alicia Kirchner “convoque a una mesa de trabajo a todos los sectores: padres, docentes y alumnos”. “Es necesario darle una salida al conflicto educativo, que no puede ser nunca el ajuste o menos fondos para la educación y que no se cumplan leyes como el boleto estudiantil gratuito” apuntó.

Ante la consulta de si el Acuerdo Social Santacruceño convocado por la primera mandataria provincial puede ser el ámbito donde plantear esta problemática, Acuña manifestó que “las políticas que se han planteado desde el Gobierno Provincial han quedado solamente en palabras. A nosotros nunca nos han convocado a ningún tipo de reunión y en ese sentido volvemos a plantear la necesidad de discutir esta situación”.

Además, sostuvo que la provincia está inmersa “en una tremenda crisis edilicia” y que “hay edificios viejos donde funcionan hasta más de tres niveles educativos”. Sobre este punto se destaca la situación del Polivalente de Arte, cuyos alumnos desde hace tiempo asisten a clases en diversos establecimientos y las obras en su institución están frenadas (página 10).

“Es necesario que el gobierno cumpla con las cuestiones mínimas de la educación que actualmente no se están garantizando” finalizó Acuña.