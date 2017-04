CRiGal y la duda sobre su participación

“Nos sentimos abandonados por las políticas deportivas”

El fin de semana del 6 y 7 de mayo, Boxing - CriGal debería recibir a CIDELI y Apri para su debut en una nueva temporada de la Liga A de Básquet en silla de ruedas. No han tenido repuesta sobre el proyecto que se enmarca en el Plan Estratégico UNIRSE, a través del cual el Gobierno Provincial iba a dar su apoyo. “Manifestar interés no cuesta dinero, reunirse para afrontar los proyectos tampoco”, expresó el jugador y técnico Luciano Dalla Fontana en diálogo con LOA.

El único representante de Santa Cruz en el básquet nacional en silla de ruedas está a la espera de una respuesta del Gobierno Provincial.

Programado para el fin de semana del 6 y 7 de mayo, Boxing - CRiGal debería jugar en calidad de local en el inicio de la Temporada 2017 de la Liga A de Básquet en silla de ruedas. Cideli de Mar del Plata y Apri de Uruguay son los primeros rivales en el triangular para el plantel que dirige Luciano Dalla Fontana.

Hace 20 años, el 15 de abril de 1997, comenzó a practicarse el básquet en silla en Santa Cruz y hoy, a tres semanas del inicio de la competencia, el equipo santacruceño no tiene certezas sobre el apoyo del Gobierno Provincial para su participación en la máxima categoría del básquet adaptado.

En diálogo con La Opinión Austral, el jugador y técnico, Dalla Fontana se refirió a la situación que atraviesa el equipo.





¿Cuáles son los inconvenientes?

Luciano Dalla Fontana: El básquet sobre silla de ruedas no escapa a la realidad de la provincia y es lógico que eso suceda, pero en nuestro caso, no sólo lo económico es falencia, sino también la falta de interés, esta gestión de Deportes no se interesa en nuestra actividad. Nos hicieron presentar un proyecto, el cual teóricamente se iba a implementar en el marco del Plan Estratégico UNIRSE, y la verdad es que nuestro futuro es incierto.

Desde el básquet sobre silla de ruedas estamos felices con la participación de Hispano Americano en la Liga Nacional, es más, vamos a verlos, es muy importante que en nuestra ciudad se juegue la máxima categoría del básquet convencional, es un espectáculo maravilloso y digno de ser visto, pero no hay que olvidarse que en Santa Cruz hay otro equipo que ha logrado llegar a la máxima categoría del básquet, en nuestro caso el adaptado, donde sólo participan 11 de los casi 70 equipos que existen en el país.

Hoy Río Gallegos es una de las pocas ciudades en Argentina que cuenta con equipos de básquet en la máxima categoría, ya sea convencional como adaptada, es la única ciudad con menos de 150.000 habitantes de Argentina que tiene esta característica, y en ambos casos esto se logra con mucho esfuerzo.

Además, este año le agregamos un complemento muy especial, representamos a una institución importante de la ciudad, con la que hemos coincidido en llevar adelante un proyecto de inclusión. Este año somos Boxing-CRiGal, situación que hace que las personas con discapacidad motriz puedan utilizar espacios en clubes con puertas abiertas para desarrollar deportes en silla de ruedas.

Estamos en problemas, el proyecto que presentamos no tuvo respuestas y en él hay muchas situaciones contempladas, no sólo lo competitivo que es muy importante, también hay pedidos de sillas para personas nuevas y otras que ya se van incorporando al alto rendimiento.





¿Actualmente cuál es el nivel del básquet en Argentina?

L.D.F.: El básquet en silla de ruedas es muy competitivo, en lo que respecta a la categoría de Elite en nuestro país es prácticamente profesional.

Hay equipos que han traído venezolanos, italianos, juegan jugadores pagos, muchos becados en sus provincias, incluso hasta los que juegan el Torneo Federal, que es la tercera categoría del básquet argentino adaptado.

Hemos logrado cosas muy importantes con jugadores que no son profesionales, sólo tenemos gastos en pasajes para jugadores que vienen de otras ciudades, pero en las mismas condiciones que los nuestros, sin sueldos.

En el 2015 el básquet sobre silla de ruedas de Santa Cruz y de la Patagonia tocó el cielo con las manos logrando el primer título nacional por fuera de Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, ese hecho ha logrado que los equipos del centro se refuercen más, y que el proyecto CRiGal se exponga en diversos sitios de Argentina y Sudamérica.

Nosotros sabemos de nuestras limitaciones, pero cuando las falencias tienen que ver con que la Secretaría de Deportes no manifiesta su interés, estamos muy complicados. Manifestar interés no cuesta dinero, reunirse para afrontar los proyectos tampoco.





¿Cómo están para el inicio de la temporada?

L.D.F.: La primera fecha se hace en Río Gallegos y los equipos de Mar del Plata y de Montevideo ya sacaron sus pasajes y reservaron hoteles.

Sin embargo, en la Secretaría de Deportes no hay tablero electrónico porque está prestado en Puerto San Julián, y todavía no podemos traer a Gonzalo Germillac porque no tenemos donde alojarlo (tema contemplado en el proyecto). Estamos en problemas.

En otras gestiones, por política de Estado, nuestra actividad tenía un interés mayor en las autoridades que llevan adelante el deporte provincial, pero en la gestión pasada de Cader y en la actual de Marcilla esto se ha deteriorado muchísimo, es más, el año pasado por primera vez en 15 años desde el Estado no se gestionó un viaje, en este caso a Mar del Plata (debía viajar CRiGal B). Luego de esa situación tuvimos una reunión con tres funcionarios en donde manifestamos lo triste que estábamos por lo que había ocurrido con nuestro segundo equipo que es un orgullo de la Patagonia. Sólo tres clubes en todo el país cuentan con más de un plantel y CRiGal B se quedó sin viajar.

Estamos preocupados, no sólo por lo económico, sino por la falta de interés, la falta de diálogo, tenemos falencias tanto en lo competitivo como en lo inicial. Este año sólo presentaremos un equipo y el segundo equipo queremos que recorra la provincia para tratar de contagiar a más personas con discapacidad a la práctica deportiva, pero ¿y después?