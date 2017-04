Pese a la orden judicial

SPSE seguirá cobrando con el aumento

El titular de SPSE, Lucio Tamburo afirmó que sigue vigente el nuevo cuadro tarifario pese a la orden judicial de retrotraer las tarifas a diciembre de 2016. El funcionario argumentó que como apeló la medida, hasta tanto no se resuelva dicha apelación, él no dará la orden de refacturar.

La empresa provincial Servicios Públicos Sociedad del Estado seguirá cobrando sus facturas con aumento sin acatar una orden judicial, argumentando que será así, al menos, hasta que la medida cautelar quede en firme por estamentos superiores de la Justicia santacruceña.

“No he dado la instrucción a las áreas comerciales para que lo hagan. Hasta que no esté firme esto, no puedo dar esa instrucción a mis sectores comerciales”, afirmó el funcionario al programa radial Turno Mañana de El Calafate. Cabe recordar que el pasado lunes, el juez Antonio Andrade ordenó a la empresa de energía que retrotraiga sus tarifas a diciembre de 2016, y así cobre las actuales facturas, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Pero el presidente de SPSE desoye la cautelar y reafirma que “el cuadro tarifario está en vigencia”, por las nuevas tarifas.

Ayer por la mañana admitió que “si fracasamos en la apelación habrá que re facturar más adelante”.

Ante esta tesitura del funcionario, contraria a la orden del juez, quien explicó que la empresa debe acatar “de inmediato” la suspensión del cuadro tarifario, amén que en el fallo se establece que la medida suspensoria seguirá hasta tanto “se resuelva ‘en firme’ el fondo de la cuestión”, lo que quiere decir que la apelación no deja sin efecto la cautelar y SPSE sigue estando obligado, hasta que se resuelva esa instancia, a no aplicar el cuadro tarifario.

Pero las autoridades de la empresa, aconsejadas por la Fiscalía de Estado, afirman lo contrario y seguirán cobrando las boletas con aumento.

La situación genera diferentes posturas en los usuarios y mucha incertidumbre. Resta saber qué reacción tomarán los amparistas, si denunciarán ante el magistrado interviniente la decisión de la empresa o se esperará la decisión que adopte la Cámara de Apelaciones sobre el fallo de primera instancia.