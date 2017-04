Apelarán la medida

Tarifas: Tamburo y Tanarro criticaron a diputados por la cautelar

A raíz de la decisión judicial interpuesta por el juez de Familia Antonio Andrade suspendiendo los aumentos en las tarifas, el presidente de SPSE Lucio Tamburo y el fiscal de Estado de la provincia Fernando Tanarro se expidieron acerca de la adecuación tarifaria propuesta para mantener y mejorar los servicios de la provincia.

El titular de la empresa estatal definió como “doble vara a nivel nacional” la postura que mantiene Cambiemos al defender el aumento de tarifas a nivel nacional y oponerse en Santa Cruz.

“Los diputados de la oposición aprueban unas (tarifas) y desaprueban otras” subrayó el titular de SPSE, afirmando que esta postura va en detrimento de la calidad de servicio que se presta, ya que “la provincia ha sufrido la baja de medidas paliativas como lo eran el 6x1000, la Convergencia Tarifaria, Más Cerca, Pure o la iluminación en Led, que en la actualidad ya no los contamos”.

Y consideró que la medida judicial “atenta contra el mantenimiento, mejora e inversión en los servicios básicos para Santa Cruz”.

Según Lucio Tamburo “tanto Encuentro Ciudadano como Cambiemos a nivel nacional avanzan fuertemente con los aumentos, tanto en el año 2016 como en el año 2017. Sin embargo, esta provincia no modificó las tarifas y ahora arrastrado por esa política nacional mueve ese cargo fijo y ese cargo variable que se mantenía desde el año 2012”.

El funcionario dijo estar “muy sorprendido por el tratamiento que se le ha dado a esta tema”, recalcando que “en ningún momento el juez llamó a la empresa (SPSE) para hablar sobre el tema, ni siquiera para ver cuál era el nuevo cuadro tarifario o el viejo. Además, desde el 10 de diciembre de 2015 está claro que no solamente cambia la política nacional sino la política energética”.

El titular de SPSE sostuvo que con las medidas paliativas que ingresaban tanto a Servicios Públicos como a los municipios “ayudaban a mantener a las partes. Además de esto y de otras cuestiones económicas que no están ayudando, también el pasado 28 de febrero nos quitaron los subsidios”.

Por lo que insistió en marcar lo que él considera una doble postura por parte de la oposición: “es llamativo cómo a nivel nacional el partido de Cambiemos mantiene una política de aumento tarifario en todos los rubros: luz, agua, gas, el teléfono, el transporte, etc., sin embargo aquí el mismo partido dice no al aumento y se presenta a un Juzgado para decir no al aumento. La sociedad se debería preguntar qué está pasando!” afirmó Tamburo, recordando que “nosotros tenemos cuatro servicios y ellos hablan del total de la factura, cuando en realidad hay que ver sólo el consumo de energía”, aclaró.





Proceso irregular

Por su parte, el fiscal de Estado Fernando Tanarro definió como “un proceso que ha sido irregular desde el inicio” a la medida interpuesta por el juez Andrade.

Para el letrado, “el juez tenía una finalidad clara que era retrotraer las tarifas, para lo cual arma un procedimiento colectivo, que no encuentra fundamento en el Código” sostuvo.

Tanarro continuó afirmando que “el juez llama a una audiencia pública para que se constituya el procedimiento, es decir, para llamar a los actores. Cuando el juez llama a esa audiencia pública no tenía actores, siendo esto una irregularidad manifiesta, entonces, sin ser convocada la empresa estatal, esto se convierte en un acto político, y es más, define quién va a representar a la provincia”.