Ante el conflicto docente

Alicia Kirchner: hay “un sindicato que tiene mucha intransigencia”

La gobernadora habló con Radio 10 de Buenos Aires. Reiteró que recibió una provincia quebrada y que existe una mirada descalificadora hacia Santa Cruz. Sobre el conflicto docente sostuvo que el problema es la intransigencia del sindicato (ADoSaC) al cual “ya no se cómo pedirle que vengan a clases y sigamos negociando”. Rechazó que se haya reactivado la obra pública en Santa Cruz y que existen fuerzas en la provincia que se ocupan de “desunir” y “obstruir”.

Alicia Kirchner apuntó a un entredicho entre Frigerio y el área económica la falta de cumplimiento de los compromisos que asume el ministro para con Santa Cruz.

Alicia Kirchner le otorgó una entrevista al periodista Gustavo Sylvestre por Radio 10 de Buenos Aires. En una nota radial la gobernadora habló de la realidad santacruceña y su relación con el Gobierno Nacional. Aseguró que “todo el país tiene problemas”, pero que ella siente “que sobre la provincia hay una mirada mediática de algunos monopolios donde ponen permanentemente la atención”, resaltando que “cuestionar, descalificar, es muy fácil. Yo siempre digo que los que tienen mucho para hablar de los demás es que tienen poco para decir de sí mismos”, definió.

La mandataria enfatizó que está “trabajando con todas las fortalezas” al tiempo que señaló que “no es fácil la situación de la provincia. Nos dejaron una provincia quebrada. Tenemos un ahogo financiero”, afirmó.





Conflicto docente

En ese marco, sostuvo que en la provincia “tenemos un diálogo muy fuerte, porque yo siempre elegí el diálogo por sobre todo”, pero afirmó: “la verdad es que yo no quiero hablar de los docentes, sino de un sindicato con el que no se puede llegar a un acuerdo, ya me pasó todo el año pasado” indicó Alicia Kirchner, recordando que en 2016 “para poderles dar el aumento a los docentes me tuvo que ayudar el Ministerio de Educación, sino no podíamos completar ese aumento”.

Ante lo cual destacó que “el problema lo tenemos con un sindicato que tiene mucha intransigencia, la verdad es que ya no sé de qué manera pedirle que los chicos por favor vengan a las clases y seguir negociando, hablando y dialogando que es la única manera de salir adelante”.

En ese marco el periodista le preguntó cuál fue el porcentaje de aumento que ofreció a los docentes, y admitió que “yo lo que estoy ofreciendo casi que no lo podría ofrecer, pero dada la masa salarial que tenemos (donde el 42% del total se va en sueldos docentes) nosotros le ofrecimos el 10% sobre el título que significa más de 120 millones anuales que, para nosotros, en el estado en que están las arcas provinciales, es mucho!” sostuvo Alicia Kirchner y agregó que “para los docentes, como para cualquier empleado de la administración pública es poco, de cualquier manera hasta el año pasado los sueldos de nuestros docentes eran los más altos del país, con eso no quiero decir que sean suficientes, hoy el costo de la vida está muy alto y no sólo a los docentes, a los distintos empleados públicos o privados les cuesta mucho llegar a fin de mes”.





Realidad provincial

Sobre la realidad económica de la provincia y si la misma sufre las consecuencias de lo que sucede a nivel nacional, Alicia Kirchner sostuvo que “Obviamente estamos sufriendo lo que sucede a nivel nacional, pero igualmente nosotros estamos generando otras alternativas” afirmó.

“Si bien tenemos problemas financieros, con un déficit de más de 6.700 millones, somos una provincia productora, se trabaja el petróleo, el gas, la minería, y estamos abriendo nuevas posibilidades, pero esto no es mágico ni se desarrolla de un día para el otro” sostuvo la gobernadora, aclarando que “yo no estoy simplemente para administrar, gobernar es hacerte cargo y no se puede agotar en el pago de salarios”.

Por lo que aseguró que trabaja junto “al equipo que me acompaña y junto con la comunidad” en una serie de medidas. Resaltó que para eso “el 1 de marzo cuando di el discurso en la Cámara de Diputados lancé un Acuerdo Social con la mayoría de los sectores”, pero sostuvo al respecto que “lo cierto es que hay fuerzas que tienden a desunir y no quiero ser hipócrita, hay una oposición, no toda, que es absolutamente obstructiva, que cuestiona y descalifica de manera permanente y no ayuda. Yo la he llamado a dialogar y tampoco acepta el diálogo” lamentó.

Aseguró que en su caso “no me molesta que haya marchas o protestas porque muestra que hay un pueblo que lucha por sus derechos, y nosotros no tenemos presos políticos” y ante ello, lo que hace es “avanzar, dialogar, construir, yo creo en la construcción” indicó, al tiempo que admitió que hoy “realmente lo básico, lo mínimo, que es pagar los salarios, se me problematiza porque la actividad económica bajó un 10% y bajaron las regalías, porque el barril que estaba a 65 dólares hoy está a 50, y eso influye en una provincia petrolera como la nuestra de una manera impresionante, máxime cuando la administración pública está desfasada, porque hay muchísimos empleados y obviamente si no hay otras salidas laborales yo no voy a sacar a nadie!” afirmó.





Relación con el Gobierno Nacional

Respecto a si se siente acompañada por el Gobierno Nacional, Alicia Kirchner sostuvo que no, que existe una profunda parálisis de la obra pública nacional que “repercute fuertemente en la actividad de la provincia”, y que con ese parate “han podado las perspectivas de crecimiento y de cambio de nuestra matriz productiva” ya que, pese a que “con nosotros por 12 años hubo lo que algunos le llaman de reparación histórica para la Patagonia”, esto no fue suficiente, ante la gran postergación de la región en su historia.

Al ser insistida en si se siente discriminada, sostuvo: “no a mí, sino al pueblo de Santa Cruz”, y aunque admitió: “puedo hablar perfectamente con el ministro del Interior, con él llegamos a acuerdos básicos, pero evidentemente no tiene una integración con Economía, porque me prometen determinados apoyos que, no digo que no se concreten, pero demoran en hacerlo y es como que están jugando con la realidad y la necesidad de la gente de la provincia” lanzó.





Obra pública

Alicia Kirchner fue categórica ante la mención de que desde Nación aseguraban que se está bajando obra pública para la provincia: “Acá no se ha dado!” planteó, y puso como ejemplo que desde que asumió falta el 20% para terminar la obra de la planta de ósmosis inversa de Caleta Olivia, “que ante la emergencia climática y la rotura del acueducto, la planta, no digo que hubiera sido una solución definitiva, pero estaríamos mucho mejor”.

Igualmente, recordó que “las represas están en la misma situación, la obra pública está paralizada y acá hay muchísimas familias viven de la obra pública, de hecho el Estado Provincial ayuda a esas familias con un subsidio”.