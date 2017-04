Puerto Deseado

Juez afirmó que hay una nueva pista en el crimen de “Kiko”

Oldemar Villa confirmó que se están realizando nuevas pericias en el marco de la investigación del homicidio de Luis “Kiko” Noriega. Tras una marcha en reclamo de justicia, él aseguró que surgió una nueva pista.

La marcha por el esclarecimiento de la muerte de Noriega terminó frente a la sede judicial. 1 de 2 de 2

Familiares y amigos de Luis “Kiko” Noriega realizaron una marcha por las calles de la ciudad de Puerto Deseado para pedir por el esclarecimiento del asesinato del joven ocurrido en octubre del año pasado en el departamento donde vivía, ubicado en la calle Pueyrredón de la localidad portuaria.

El juez Oldemar Villa, en breve diálogo con el Diario Crónica, confirmó que se están realizando nuevas pericias, pero se negó a brindar más detalles sobre la investigación que lleva adelante.

Mary Fuentes, madre del infortunado joven, pidió que se realicen nuevas pericias y aseguró que hay una cadena de encubrimiento “de personas que tienen poder en la localidad que están protegiendo a alguien”.

Durante la marcha realizada los manifestantes marcharon hacia el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, allí luego de permanecer algunos minutos, Fuentes fue recibida por el juez Villa, quien le aseguró que surgió una nueva pista en torno al crimen que en breve dará a conocer. “El juez me pidió tiempo, me dijo que mandó a realizar nuevas pericias sobre las huellas y que está trabajando sobre una nueva pista, y le vamos a dar un tiempo, vamos a esperar un poco y después vamos a salir nuevamente con las marchas, porque no puede ser que hace seis meses que mataron a mi hijo y todavía no haya culpables”, señaló la mamá de la víctima ante el grupo de manifestantes que portando grandes carteles se hallaba frente al Juzgado pidiendo justicia.