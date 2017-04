Asociación Santacruceña de Hockey

Hispano B y Boxing V, los mejores del ‘finde’

Entre el viernes y domingo, en el Tito Wilson se jugó la primera fecha de liga para los equipos de Primera Damas. Hispano B consiguió cerrar sus 6 partidos en victoria. El segundo lugar fue para Boxing V con 5 y Chaltén obtuvo 4.

Penal atajado por la arquera de Hispano. (Foto gentileza: Ivy Perrando Schaller) 1 de 4 de 4

La Asociación Santacruceña de Hockey Pista inició el fin de semana pasado el calendario de partidos de liga para los equipos de Primera Damas, con el Club Hispano Americano como anfitrión. En agosto se juega la segunda fecha y será Gobernador Gregores la localidad anfitriona; el 23 y 24 de septiembre, en la localidad de El Chaltén, será la última.





Equipos

En esta edición liguista se presentaron equipos de Río Gallegos, El Chaltén y Gobernador Gregores. Por la capital, Hispano armó dos planteles, el Hispano Blanco y el Hispano Celeste; Boxing hizo lo mismo, Boxing Verde y Boxing Blanco; el otro club que representa a Río Gallegos es Boca con un equipo.

Fueron tres jornadas de intensa actividad, el viernes se jugaron tres partidos e Hispano B dejó en claro que es fuerte y está dispuesto a no dejar pasar la oportunidad de demostrarlo. Si bien su primer rival fue su homónimo del C, no dudó en imponerse por amplio margen. Eso mismo no ocurrió con los de Boxing, quienes terminaron el tiempo de juego en un salomónico empate en 3.

Un punto para destacar fue la presentación de El Chaltén con la cantidad justa de jugadoras para ingresar a cancha, no tuvieron reemplazos, se jugaron todo y demostraron la resistencia y resto físico para aguantar a todos los rivales, incluso acomodándose en el tercer lugar de esta primera fecha con 4 partidos ganados.

La ‘pica’ histórica entre Hispano y Boxing se puso de manifiesto en el partido de cierre, donde las celestes vencieron a las verdes por 5 a 0, pero esto recién comienza, las jugadoras están motivadas y sólo las de Gregores volvieron a su localidad con 6 derrotas sobre los hombros, situación que puede revertirse con más dedicación y minutos de entrenamiento.