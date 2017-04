Sobre la situación provincial

Alicia Kirchner: “Estamos sufriendo las consecuencias de lo que pasa a nivel nacional”

En declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10, gobernadora sostuvo que recibió una "provincia quebrada" y con un "ahogo financiero" provocado por el gobierno nacional.

"Tenemos problemas como todo el país", comenzó la gobernadora en declaraciones al programa “Mañana Sylvestre”, que se emite por Radio 10, en relación a la situación actual que atraviesa Santa Cruz.





La gobernadora hizo énfasis en los recursos limitados con los que cuenta la provincia y remarcó “estamos sufriendo las consecuencias de lo que pasa a nivel nacional".





"La parálisis de las obras públicas nacionales repercute fuertemente en la actividad de la provincia. Han podado la perspectiva de crecimiento porque la Patagonia ha tenido doce años de reparación histórica pero no son suficientes para los años de postergación", indicó.





Para concluir, sobre las diferencias proselitistas que lleva adelante el gobierno nacional de Cambiemos, Kirchner dijo que siente" que a "Jujuy le dieron muchísimo más dinero que a Santa Cruz" y además "los municipios de Cambiemos" en Santa Cruz "recibieron todos los aportes, pocos, pero los recibieron".





"Yo no digo que me estén discriminando porque sé que hay otras provincias que tienen problemas. Y si me discriminan, no me lo hacen a mí, se lo hacen a la provincia", finalizó.