Legislatura Provincial

Bezi insistió en que Costa pretende “configurar un golpe institucional”

Ayer el diputado nacional había sido citado para dar explicaciones de ello en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y no fue. Por lo que el diputado del FPV reiteró sus críticas al legislador de Cambiemos y agregó que se perdió una oportunidad “de explicar todas esas cuestiones que viene afirmando desde octubre de 2015”.

En el día de ayer se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la sola presencia de los integrantes del Frente para la Victoria, en el encuentro que fue convocado para cumplimentar con la citación a Eduardo Costa que fuera aprobada en la sesión del jueves en la que reclamaron al diputado que se presente ante la comisión en un plazo perentorio de 72 horas.

Pero el diputado radical no fue y esto hizo que el impulsor de la citación, el diputado Matías Bezi, criticara fuertemente esto y sostuviera que su presencia era la oportunidad para “explicar todas estas cuestiones que viene afirmando desde octubre de 2015”.

El diputado del FPV expresó “la semana pasada la Cámara de Diputados convocó al diputado nacional por Cambiemos a la Comisión de Asuntos Constitucionales en virtud de una serie de declaraciones que se venían realizando en los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires” sostuvo, y agregó que “lo que hay que entender claramente es que no es interpelación ni nada, sino que estaba convocado en un marco institucional”.

También explicó que sólo asistieron los integrantes del bloque FVS-PJ que integran dicha Comisión, Reyes “mandó una nota aduciendo su inasistencia por compromisos asumidos con anterioridad” y José Blassiotto directamente no participó.

El legislador sostuvo que la idea es que Costa “pueda explicar todas estas cuestiones que viene afirmando desde octubre de 2015, cuando por tercera vez perdió la gobernación, en ese caso fue con la herramienta electoral de Ley de Lemas pero anteriormente ya había perdido en dos oportunidades con otra herramienta electoral”.

Y agregó: “Queríamos saber sobre las inversiones en YCRT, cuándo realmente empezarán las obras de las represas sobre el río Santa Cruz tan importantes para la provincia y el país en materia de generación energética y de generación de mano obra en Santa Cruz, del hospital Dr. Peliche, ya hace más de 70 días que se cerró y no se volvió a abrir y contaba con un gran servicio de prestaciones hacia la comunidad, la última novedad de intervención con el hospital de alta complejidad SAMIC de El Calafate, en ese sentido hay que poner en claro cuestiones de agenda en la charla política de personas que tienen representación popular y política para abordar todas las problemáticas” aseguró Matías Bezi.

Reclamó explicaciones sobre los dichos de que “si ganaba Macri en el ballotage a Santa Cruz y a Alicia Kirchner le iba a ir muy mal, luego se fueron profundizando ese tipo de declaraciones. Hace poco escuchamos en una entrevista en una FM local donde decía que este gobierno se tiene que ir, en una convención de su partido donde decía que hay que apretar a los jueces”.

Más adelante aclaró “está bien que un legislador se exprese libremente, ahora cuando empieza a afectar cuestiones que tienen que ver con las garantías constitucionales, como la división de poderes, e incluso nos lo han manifestado funcionarios del Gobierno Nacional que es Costa quien permanentemente presiona para ser consultado o se molesta cuando hay algún programa o alguna ayuda para Santa Cruz”. Y sentenció “se persigue generar un conflicto social, económico o político ya conocemos la película, en el año 2007 se llevó adelante un golpe institucional en la provincia de Santa Cruz y es lo que se quiere configurar con estas declaraciones irresponsables”.

Respecto de las denuncias de Costa sobre contratación de militantes del conurbano, Bezi ironizó: “ya no sabemos el número, porque primero fueron 1.500, después 3.000, 3.500, 3.800 teóricamente contratados por la provincia de Santa Cruz que están instigando una desestabilización del Gobierno Nacional en el conurbano bonaerense, lo que amerita por lo menos es que traiga la nómina de quiénes son esos no se sabe que cantidad ya, se persigue decir que Santa Cruz no tiene para pagar los salarios, pero contrata personas para hacer cosas que no tienen nada que ver con el rol del empleado público provincial”.

Finalmente el diputado oficialista le recriminó al diputado nacional que tenga “más tiempo para ir a hablar de Santa Cruz en lugares que nada tienen que ver con la provincia en lugar de venir a la Legislatura Provincial a charlar, a conversar, a hablar en torno de ese diálogo político que se declama supuestamente para llegar a las soluciones de los santacruceños que vemos sólo lo hace desde los medios de comunicación”, concluyó.