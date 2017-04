Río Gallegos

Se concretó la marcha de antorchas para pedir respuestas al gobierno

Educación, Salud y Trabajo fueron las consignas que llevó la marcha de la comunidad escolar. Luego de movilizarse por distintos puntos de Río Gallegos, se leyó un documento en la puerta de Casa de Gobierno. “La marcha de antorchas es para acercarle luz al Gobierno y que piense en nosotros. En caso de no lograrlo sabrán que somos capaces de iluminar nuestro camino en búsqueda de nuestra dignidad, que ellos nos niegan”, se expresó en el documento.

Cientos de ciudadanos marcharon en la noche fría de ayer. 1 de 3 de 3

Ayer se concretó la movilización ciudadana en defensa de la educación impulsada por la Asamblea Abierta por la Educación, Salud y Trabajo.

La concentración se realizó a partir de las 20 horas en el centro de Río Gallegos, Av. Kirchner y San Martín, y acudieron docentes, padres, alumnos centros de estudiantes, trabajadores y vecinos.

Marcharon hasta la carpa de los trabajadores judiciales (ubicada en la puerta de ingreso al Tribunal Superior de Justicia), continuaron por la sede del Ministerio de Economía para dirigirse a la Cámara de Diputados y concluir la movilización en Casa de Gobierno.

Pedro Cormack, secretario general de ADOSAC Provincial, precisó a este medio que “es importante la participación de la ciudadanía para hacer visible esta situación grave que atraviesa la provincia. Esto es una protesta pacífica y buscamos que el Gobierno accione soluciones concretas, no sólo a la educación sino también a los problemas que afectan la salud, justicia, entre otros”.

“Esto nace de la asamblea en la Escuela 55 y lo que buscamos es que todos los sectores salgamos a la calle, el miércoles saldrán los alumnos a la calle a pedir por sus derechos”, indicó.

En otro orden, explicó que demandaron el llamado a paritaria y dijo que “asistimos a la audiencia de conciliación para buscar consensos y diálogo, pero nos encontramos con que el Gobierno quiere multarnos”.

En sintonía, la vocera de Papás Unidos, Nahir Castillo, comentó: “no somos los únicos desesperados, en este trayecto nos hemos dado cuenta que la situación de las distintas partes es similar y nos afecta a todos por igual”, y agregó: “hay un solo responsable y es el Gobierno Provincial”.





Orador

El documento leído en Casa de Gobierno expresa que los presentes adhirieron a “esta manifestación colectiva ya que el Gobierno tiene destruidos los conceptos de educación, justicia y salarios y no se busca restablecer el orden educativo como eje de política pública”.

“Padres, alumnos, docentes, pero particularmente el Gobierno Provincial, deben buscar una solución. Pero desde el Gobierno sólo elaboran discursos para la tribuna, la comunidad educativa sufre y los únicos que parecen inmunes a ese dolor parecen ser los que gobiernan”.

Más adelante reclamaron “la aplicación del boleto estudiantil gratuito, pero tampoco cumple con el pago mensual de los sueldos. Ningún funcionario piensa en la estabilidad familiar de los trabajadores”, expresó el documento.

“Estas antorchas son un símbolo de luz y no es para confrontar, sino que buscamos que despierten quienes conducen la provincia y que se sacudan la modorra social esos pequeños burgueses que hace más de 30 años tienen el gobierno en sus manos y no gobiernan”.

“No tenemos médicos ni gasas, ni enfermeros y la infraestructura de los hospitales se cae a pedazos. No hay derivaciones, tampoco se pagan los sueldos y se posterga a los jubilados. No se reconoce el sacrificio de los trabajadores de la salud para cumplir con sus tareas humanitarias. No hay sensibilidad de quienes deben hacer funcionar la salud pública y por eso también se prenden nuestras antorchas”.

“La Justicia enferma, esa misma que volvió a Santa Cruz en un santuario de impunidad, hoy está en crisis y allí resisten los trabajadores judiciales cumpliendo su vigilia en la vereda del Tribunal Superior de Justicia, esperando que algún funcionario se percate del reclamo”.

“Este no es un día más, no es una marcha más, el gobierno parece ajeno al dolor que tiene la gente, la marcha de las antorchas es para acercarle luz y que piensen en función de nosotros. En caso de no lograrlo sabrán que somos capaces de iluminar nuestro camino en búsqueda de nuestra dignidad que ellos nos niegan”.