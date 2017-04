Camino: “no puede haber audiencia de conciliación ante el rechazo de los gremios”

El secretario de Estado de Trabajo, Teodoro Camino, informó que la audiencia de conciliación obligatoria entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y AMET y ADOSAC, no pudo celebrarse debido a que ambas asociaciones manifestaron por escrito el no acatamiento de la resolución dictada oportunamente por la cartera laboral.

“No puede haber audiencia de conciliación si los gremios rechazan la misma”, aseveró el funcionario en declaraciones radiales y recordó que durante las negociaciones laborales “se avanzó en casi la totalidad de las solicitudes de los sindicatos”, en tanto que en lo relacionado a lo salarial “no hubo acuerdo”, lo que ocasionó una “conflictividad mayor”.

El titular de Secretaría de Trabajo subrayó que “la conciliación obligatoria produce de manera inmediata el levantamiento de la protesta por 15 días, donde se llama a negociar la cantidad de veces que sean necesarias para llegar a un acuerdo”, destacando que desde el Gobierno Provincial “el planteo es la negociación con los chicos dentro del aula”.

ADOSAC

Por su parte, el asesor letrado de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, Dr. Enrique Papa, dijo a La Opinión Austral que “a la conciliación la consideramos ilegal y nula, pues hay principios que no se pueden negociar, por ejemplo el cobro del sueldo en tiempo y forma. El salario tiene carácter obligatorio y alimentario, en tanto que la conciliación es para resolver disputas de otra naturaleza, por ejemplo cuando hay conflicto de intereses”.