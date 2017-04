Pago de sueldos

Donnini: “estamos buscando permanentemente recursos”

El ministro de Economía sostuvo que se trabaja de manera constante “para cubrir el déficit”. Ayer se reunió con la ministra de Desarrollo y el titular de la Caja de Previsión Social, por la situación de los jubilados. Indicó que la provincia recibe los ingresos de manera “diaria” y no “entre el 1 y el 5” como para pagar “en tiempo y forma”, ya que no se cuenta con la asistencia financiera como en 2015 que lo permitía.

El ministro Donnini se reunió con su par Paola Vessvessian y con el titular de la CPS, Ariel Ivovich.

El ministro de Economía Juan Donnini mantuvo una mesa de trabajo junto a la ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian y el presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich. “Entendemos la situación de los trabajadores”, resaltó al término de la misma.

Indicó que la situación de la provincia es “compleja no sólo por una situación que ya venía en la provincia, sino también por una merma en los ingresos totales de la provincia”, añadiendo que estos ingresos mensuales y anuales “que están expuestos en el presupuesto que hemos enviado a la Cámara oportunamente, tienen una especie de goteo en lo que tiene que ver con regalías y con la coparticipación nacional y provincial”.

En este sentido, detalló que “la liquidación de las regalías se hace los días 15, ni antes ni después, y en lo que tiene que ver con coparticipación nacional o coparticipación provincial, es un goteo diario que está altamente relacionado con el nivel de actividad económica”.

También destacó que los ingresos de la provincia son diarios. “La provincia no cuenta entre el día 1 y el día 5 con todos los recursos juntos para poder hacer frente a todos los salarios de los trabajadores estatales”.

Y agregó: “al no tener todo el dinero junto para poder hacer frente a las necesidades salariales tanto a los activos como a los pasivos, lo que venimos haciendo es cubrir aquellos sectores que tienen mayores necesidades, que tiene que ver con un salario o una jubilación menor, y eso es lo que venimos consideramos a la hora de poder cubrir las necesidades que tienen todos”.

En otro tramo, hizo hincapié en que el Gobierno Provincial comprende “la situación de cada uno de los trabajadores, pero la realidad es que durante el año 2015 recibimos 5 mil millones de pesos de transferencias del Estado Nacional a la provincia que servían justamente para poder cubrir el déficit, y además cubrirlo en tiempo y forma”. Es decir que “venía la plata y venía en un momento tal que se pudiera cubrir antes del vencimiento de los salarios, de las jubilaciones, y eso no lo tenemos”.

En cuanto a los ingresos propios, el ministro señaló: “con la ASIP, la ley impositiva, con lo que se ha hecho en materia de recaudación en general, con la profesionalización de la gente y con un montón de cosas que nos quedan para adelante, hemos mejorado los ingresos propios, pero eso no alcanza a cubrir todo el déficit que ya se venía arrastrando en años anteriores, no nos gusta estar en falta o no atender una demanda que entendemos la importancia que tiene, pero básicamente está ajustada a estas situaciones”.

“Nosotros estamos constantemente buscando nuevos recursos para poder cubrir, porque insisto, se entiende, se comprende y nosotros entendemos muy bien la necesidad que tiene y la obligación que tiene el Estado para cubrir los salarios, tanto de los trabajadores activos como el de las jubilaciones”, subrayó Donnini.





Se pagó al 60% de los jubilados

Por su parte, el presidente de la Caja de Previsión Social, Ariel Ivovich, resaltó que al día de la fecha se cumplió con el 60 por ciento de los beneficiarios y dijo que desde el Gobierno de Santa Cruz “estamos trabajando todos los días para poder lo antes posible cumplir con la totalidad de los pagos”.

“Lo cierto es que los recursos genuinos, que son los aportes y contribuciones de los trabajadores activos para el sostenimiento del pago de las jubilaciones, más las leyes especiales y otros recursos que ingresan a nuestra Caja, no alcanzan para pagar la totalidad de las jubilaciones”, indicó Ivovich.

En este sentido, informó: “tiene un costo el sostenimiento de nuestra Caja y ese costo es el déficit que todos los meses el Ministerio de Economía nos tiene que girar para que nosotros podamos cumplir con la totalidad de nuestros compromisos”, al tiempo que resaltó: “nuestra gobernadora ha manifestado en varias oportunidades que está dispuesta a sostenerla (la Caja de Previsión Social)”.

Por último, la ministra de Desarrollo Social, Paola Vessvessian, hizo hincapié en que al Gobierno Provincial: “también nos importa cada uno de los jubilados en la situación en que está y sobre todo aquellos que hoy están en la puerta de la Caja de Previsión Social”.