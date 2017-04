Río Gallegos

Operativos de control vehicular durante el fin de semana

Agentes de la División Tránsito Municipal llevaron a cabo controles en distintos puntos de la ciudad. 1 de 2 de 2

La Dirección de Tránsito Municipal de Río Gallegos realizó operativos de control vehicular en diferentes sectores de la ciudad durante el pasado fin de semana.

En distintos puntos y accesos a la ciudad, personal de Tránsito realizó el secuestro de veintidós automóviles en total, de los cuales, catorce fueron por encontrase sus conductores en estado de ebriedad, uno por negarse a realizar el test de alcoholemia, uno por no contar con el total de la documentación, tres por no estar habilitados para conducir, uno por no portar seguro obligatorio contra terceros y dos por negarse a entregar la documentación correspondiente.

Como resultado de los controles vehiculares, se labraron veinte actas de infracción por diferentes faltas a la Ley Nacional de Tránsito.

Desde de área municipal se informó que similares operativos tendrán continuidad durante el transcurso de la semana, con el objetivo de organizar el tránsito de la ciudad, profundizar la educación vial para prevenir siniestros viales.





Control policial

Durante la madrugada del domingo, efectivos de la Comisaría Segunda, junto a sus pares de otras dependencias y divisiones encabezaron un operativo en la zona de la autovía 17 de Octubre.

El control se inició desde la 1 de la madrugada y se extendió hasta cerca de las 7 horas, en la intersección de Charlotte Fairchild y autovía, como también Gendarmería Nacional y autovía. En total se identificó a 117 conductores y se controló documentación de sus respectivos vehículos.