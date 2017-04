Fontinalis realizó la tercera fecha del torneo de pesca

El presidente del club de pesca, caza y tiro Fontinalis, Pablo Llanos, comentó acerca del último torneo de pesca que se llevó adelante el sábado 25 de marzo, además de la actualidad institucional.

Llanos dijo que en esta oportunidad se realizó la tercera fecha de calendario deportivo de pesca 2016-2017 en la que hubo 11 pescadores en el río. En cuanto a ello hizo una autocrítica: “Por ahí falló un poco de organización en el sentido de que faltó más comunicación. Se acercó la gente de Gendarmería, Sección El Zurdo, cuatro guardapescas y socios que fueron a pasar la tarde, el día se prestó. Quizás eso influyó en la pesca a la hora del registro de piezas, salieron dos nomás, el río estaba bajo. No había viento, el agua es muy limpia”.

Asimismo, informó que el equipo “Trapito” fue por tercera vez consecutiva el ganador del torneo: “Son pescadores con mosca. Julio Alegre se llevó la pieza mayor y “El Beto” Orellana se quedó con el segundo puesto, ambos del mismo equipo”, indicó.

En cuanto a la temporada de pesca, expresó que falta el cierre de temporada que se hará el 1 de mayo: “Estamos tratando de ver la posibilidad de solicitar dos permisos, uno con el dueño del campo que sería Sara Brown S.A. y la gente de ferro portuario de Punta Loyola para poder realizar la actividad. La idea es realizarlo sábado y domingo, vamos a ver las condiciones, quizás hacer un día de pesca individual y otro por equipos, se está analizando”, expuso.

Luego, hizo referencia a algunas refacciones y ajustes que se están realizando en la sede: “En relación al espacio que tenemos en San José hicimos gestiones con el diputado (Matías) Mazú para que se haga el cercado perimetral. Hicimos los pozos, estábamos pensando en los costos de los postes y alambrados para hacer el cercado olímpico y surgió esta posibilidad. Si avanzamos en lo edilicio con el salón y al no estar el cercado corremos el riesgo de no tener a alguien permanente, eso nos limitó estos tres meses. Estuve hablando con Pablo Grasso y me dio buenas expectativas”, manifestó. En la actualidad, el club cuenta son 172 socios.

El presidente del club también hizo alusión a las próximas actividades que se harán desde la organización: “Vamos a encarar de nuevo el tiro deportivo, en estos días tenemos que juntarnos con la gente de Rospentek y vamos a planificar un calendario de acá a diciembre. En cuanto a caza nunca presentamos la inquietud. Si bien tiene su propio reglamento, como el de pesca, está limitado a las pocas especies que tenemos porque no hay variedad como en el norte”, aclaró. (Fuente: Te paso la pelota)