Por las obras en Caleta Olivia

Tamburo salió a cruzar a Costa

El titular de SPSE acusó al diputado nacional por Cambiemos de dedicarse más “a escribir en Facebook que a explicar porqué no se terminan las obras”.

Enmarcado en una entrevista realizada por el portal de noticias caletense, La Vanguardia del Sur, el titular de SPSE, Lucio Tamburo, cargó contra Eduardo Costa y los acusó de “no darle respuestas a la gente”.





“Pregunten al Diputado Eduardo Costa por qué el año pasado no se pudo terminar la planta” continuó diciendo Tamburo en relación a la planta de ósmosis para Caleta Olivia, para luego fundamentar diciendo: “la empresa no puede terminar porque no le dan el permiso de Vialidad Nacional para cruzar del agua de mar hacia donde está la planta, son palos en la rueda”.





Tamburo además dijo que “es mucho más fácil escribir en Facebook diciendo que se va a empezar las represas o la audiencia pública” y agregó: “hay gente que habla y habla, y que opina y opina. No tienen que empezar una obra, solo terminarla. Pregunten de parte mía al Diputado Eduardo Costa, porque no quiero camiones de ayuda, quiero que terminen la Planta de Osmosis", remarcó Tamburo.