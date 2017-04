Apuntaron contra Susana Ruiz

Jubilados Unidos: “la vocal no es una buena representante”

El grupo de trabajadores que ocupa la Caja de Previsión Social (CPS) concretó un bocinazo en la tarde de ayer. “Queremos que nos vean quienes somos los que luchamos para cobrar nuestros sueldos”, expresaron. Además, dijeron que el presidente del ente (Ariel Ivovich) dialoga “en base a mentiras”, y señalaron que la vocal por los pasivos, Susana Ruiz, “no ha sido una buena representante, debería estar al frente de esta lucha y nosotros por detrás”.

Ayer, Jubilados Unidos marchando por las calles de la ciudad. 1 de 2 de 2

Tras el anuncio que brindó el presidente de la Caja de Previsión Social, CPN Ariel Ivovich, que el ente permanecerá cerrado hasta que finalice el reclamo, y no anunció una fecha de pago de haberes, los jubilados realizaron un “bocinazo” por el centro de la ciudad este sábado.

Elsa, una de las estatales que permanece en la ocupación del ente previsional, señaló a La Opinión Austral: “marchamos hasta la ex Av. Roca y San Martín con el acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Queremos que nos vean quienes somos los que luchamos para cobrar nuestros sueldos” señaló.

Más adelante, sostuvo que el “Estado Provincial tiene dinero para pagar nuestros sueldos, pues ya cobraron los compañeros de la Ley 591, pero dejaron al descubierto al resto de los trabajadores, mientras el Gobierno opta por abonar los subsidios a la UOCRA”, indicó.





Cierre

La CPS implementó una Resolución, al cierre de la semana pasada, por la que “suspende la actividad laboral de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, sede central, hasta que se den las condiciones mínimas de seguridad para el desempeño de la actividad normal”.

Mediante un comunicado de prensa, Ivovich señaló que “desde hace unos días un grupo de jubilados decidió tomar y permanecer en el edificio y hemos hecho todos los esfuerzos para poder convivir trabajadores activos y funcionarios de la Caja, con su reclamo”, afirmó el presidente de la CPS, y subrayó que la medida fue tomada porque “día a día se fue tornando más difícil esta convivencia”, y aseveró que esta decisión fue consensuada por todo el directorio de la entidad que representa, con el objetivo principal de no sólo “preservar la integridad física de todos los empleados que realmente hacen un trabajo a contrarreloj todos los meses para sacar todos los trámites”.

Sobre ello, desde Jubilados Unidos explicaron que “se trata de una decisión de Ivovich, él es responsable de todo esto y como no tiene respuesta a nuestro reclamo toma esta determinación. Al edificio de la Caja de Previsión lo cuidamos y no va a suceder nada, pero es una excusa de los funcionarios para ponernos la ciudadanía contra nuestro”.

Más adelante, dijeron que “la gobernadora Alicia Kirchner tiene en sus manos la decisión de pagarnos, es inadmisible que nos dejen así en la calle para pedir que abonen nuestro sueldo”, dispararon.

Por su parte, la vocal por los Pasivos ante el directorio de la CPS, Susana Ruiz, pidió en una entrevista por LU 12 Radio Río Gallegos que “haya una decisión de pagarle pronto, esto se termina con el sueldo abonado”, e indicó que la toma se vuelve “contra la gente, ya que hay trámites que se deben terminar de realizar para que todos cobren”.

En paralelo, señaló que ha dejado de ir porque “ellos no quieren que yo entre, acompaño hasta donde puedo, pero dejé de asistir porque no tengo porqué pelearme con ellos ya que no soy la responsable de esta situación”, expresó.