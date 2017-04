Ayer por la tarde

La Diferencia nuevamente en la plaza San Martín

La Diferencia volvió a apostarse en la plaza San Martín con sus stands, a pesar de la advertencia del director de Comercio de “secuestrar la mercadería y desalojar el espacio público por no tener autorización”. Desde la feria aseguraron que se “vieron forzados”, ya que por un imprevisto no pudieron estar ayer en el Club Ferro y que los colegios no les facilitan sus instalaciones.