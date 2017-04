Es tiempo de calmar los ánimos

La efervescencia del conflicto gremial va creciendo proporcionalmente a la necesidad de la sociedad en general de que la delicada paz social no se quiebre como pasó en tiempos anteriores.

Para algunos lo que se vive hoy, con la toma de edificios públicos por parte de trabajadores y jubilados, y el preocupante bloqueo realizado el lunes por la noche impidiendo a la gobernadora salir de Casa de Gobierno hasta la madrugada, en el marco de un reclamo que es justo, ya que se pide el cobro de sus salarios en tiempo y forma en la mayoría de los casos y otros sectores por paritarias y padres pidiendo clases, encontraron en el reclamo callejero una forma de evidenciar su frustración.

Por el otro lado, el Gobierno planteando la situación de asfixia económica que atraviesa la provincia ha endurecido, en cierto aspecto, su postura. Ambas situaciones abonan a la imposibilidad de encontrar puntos de diálogo constructivo que permitan ver el camino de salida, marcando un escenario que es casi una historia repetida, con actores nuevos y otros ya conocidos.

La realidad es que el tiempo y la historia deberían servir para aprender de aquello que no sirvió. Para muchos luego del conflicto social del 2007 se recuperaron beneficios y derechos, pero cuando se mira en retrospectiva aquel tiempo y el de hoy, vemos que como sociedad y como provincia, diez años después no estamos, precisamente, mejor.

Por el contrario, se ha degradado la base primordial de convivencia entre los actores de esta historia, Gobierno y gremios, que es la confianza. Ninguno le cree al otro y por lo tanto cada acción o cada explicación se la relativiza o se la enfatiza de acuerdo al lugar donde cada uno está parado, sin permitir que el entendimiento fluya.

En medio de esto, está la gente. Y en el caso de los gremios docentes: los chicos. De hecho el Gobierno Provincial sorprendió este viernes en anunciar que seguirá facilitando el diálogo pero “con los chicos en la escuela”, lo que implica no sólo un endurecimiento de su postura, sino también un condicionamiento que difícilmente los sindicatos estén dispuestos a aceptar, toda vez que rechazaron la Conciliación Obligatoria y volvieron a anunciar medidas de fuerza, aún cuando se estaba en mesas paritarias.

En medio de toda la discusión aparece también la puja entre oficialismo y oposición, que se evidenció de manera patente en la Cámara de Diputados con la citación del presidente de la UCR, Eduardo Costa, acusándolo de pergeñar “un plan de desestabilización” en contra de Alicia Kirchner, a lo que el propio legislador salió al cruce recordando que son las propias acciones del Gobierno las que debilitan la figura de la mandataria, y la acusa de mala administración. La realidad es que en esa pelea ninguno presenta pruebas reales o contundentes para afirmar lo que afirman y, de nuevo, en el medio de esto, está la gente.

Es real que la crisis económica provincial hace estragos, más aún cuando nos encontramos en un contexto nacional también con muchas dificultades, y eso poco ayuda. Que la provincia requiere de algún tipo de asistencia económica permanente o bien poder lograr la colocación de deuda internacional como tenía pensado desde el año pasado, se torna imprescindible y pocos pueden discutirlo.

La Nación salió al cruce de las declaraciones de la gobernadora y afirmó que ellos están dispuestos a ver algún programa de financiamiento, pero a cambio no pide cuestiones de responsabilidad fiscal, algo que es lógico y necesario, sino acciones de cambios institucionales como la ley de Lemas y la Coparticipación municipal, que son leyes internas de Santa Cruz, en una acción que se puede leer, tranquilamente, en una indebida injerencia en la vida interna de una provincia en un país federal.

Claramente la oposición, integrante del oficialismo a nivel nacional, es la que busca a través de este mecanismo lograr la reforma política y de distribución de recursos en Santa Cruz que desde hace años ha sido motivo recurrente de reclamo y nunca se encontró el espacio para que sea discutido y cambiado.

Más allá de las “buenas” intenciones que tienen que ver con derogar una ley de Lemas que ha socavado la fortaleza de los partidos políticos y de encontrar un mecanismo de distribución de recursos que le dé mayor autonomía a los Municipios, dos cuestiones sobre las que la propia gobernadora se mostró relativamente de acuerdo, el camino elegido no es el mejor. Porque la crisis económica es hoy y la elección general de renovación de autoridades será recién en dos años más.

Lo que Santa Cruz necesita es que tanto oficialismo como oposición también breguen por el diálogo, pero no desde lo reclamativo, sino de los hechos reales. Para ello, desde ambos lados se deben hacer los esfuerzos necesarios que tiendan a eso.

En definitiva, si hay algo que no tiene discusión, es que la crispación social está in crescendo y eso también ya lo vivimos. Si esa crispación estalla no será en contra de unos u otros, sino general. Hoy cada vez son más los que están enojados con todos: gobierno, oposición y gremios.

Por lo que, entonces, todos tienen la responsabilidad, cada uno en su justa dimensión y de acuerdo a su función, de poner un manto de calma y de cordura en toda esta crispación. Es la única manera de que florezca un espacio lo suficientemente despejado como para consensuar salidas que dejen conforme a cada una de las partes y que los encuentre a todos en un mismo camino común.