TN Clase 2: Michieletto de punta en Posadas

Grasso, en el grupo de punta. 1 de 3 de 3

De principio a fin, sin ver peligrar su condición de líder durante las seis vueltas de la serie, el riogalleguense Ariel Michieletto llevó a la victoria parcial el Peugeot 208 del equipo GR Competición en una serie con intensa disputa detrás del sureño, ocurrido ello en el Autódromo Rosamonte (Posadas, Misiones), escenario de la tercera fecha del Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional que se disputa este fin de semana.

Luego de respetar el procedimiento de partida con pista húmeda, Ariel Michieletto comenzó a dominar la serie seguido por Lucas Mohamed y Julián Lepphaille, quienes en ese orden llegaron a la primera curva del escenario posadeño. Tras el primer tránsito por el carrusel, tomó distancia Michieletto de quienes lo seguían inmediatamente, y del mismo modo pretendía hacerlo Lucas Mohamed con Julián Lepphaille, cuya primera preocupación era mantener detrás al Toyota Etios de Gastón Grasso. Michieletto, vencedor en la segunda serie, se impuso sobre Gastón Grasso, Matías Menvielle (largó en quinta posición), Ever Franetovich, Rodrigo Verdeguer y Julián Lepphaille. El Peugeot 208 del equipo GR Competición no pudo ser más veloz que Alejandro Bucci, ganador de la primera serie. “Tanto en piso seco como en mojado el auto funciona correctamente. Eso lo demostramos en los dos días de actividad hasta el momento. El piso tiene muy buen grip, no hay charcos, y se puede frenar parecido a un piso seco, eso es para destacar. En lo personal, prefería que la actividad se lleve a cabo en piso seco, pero me queda la tranquilidad de tener un auto que funciona muy bien en las dos condiciones”, precisó Michieletto tras la finalización de la serie.

Grasso 2º

Una durísima y peleada 2da. serie se llevó a cabo en el “Rosamonte”, con la incursión del volante de Río Gallegos Gastón Grasso, quien fue 2º tras partir 4º con el Toyota Etios N° 5 del equipo GR Racing, comandado por Gabriel Rodríguez, con una condición de pista muy difícil ya que estaba lloviendo y por ello el perímetro muy complicado.

Gastón arrancó de manera excelente el viernes siendo el más rápido en las dos tandas de entrenamientos con buen clima y piso seco. Al momento de clasificar quedaría 11º en la 1ra. Qualy, pero la lluvia se hizo presente y los tiempos del viernes no se bajaron. Es por ello que Grasso largaría 4º en la 2da. serie. En la misma pudo avanzar mucho, pero a poco del final tuvo un roce con Julián Lepphaille sin intención porque el auto de este último se puso de costado y Gastón no lo pudo esquivar. Hoy las expectativas son buenas largando desde el lugar 6º, el auto funcionó bien y el motor de Oscar “Pincho” Castellano también. Se quiere sumar a toda costa y ser protagonista como siempre.

Núñez 8º

El piloto de Río Gallegos Gerónimo Núñez fue 8º en la 2da. serie del Turismo Nacional Clase 2, con una condición de piso realmente muy difícil, tras partir 10º con el Renault Clio N° 56 alistado por el GR Racing de Gabriel Rodríguez.

“Gero”, quien el viernes quedó 29º en la 1ra. clasificación con piso seco y buen clima, ayer quedó en la misma posición ya que en la 2da. sesión clasificatoria los tiempos no se bajaron por la intensa lluvia y condición de pista húmeda que se hizo presente. Por esa situación, Núñez debió largar 10º en la 2da. serie. La misma fue muy difícil y peleada, contando con un Auto de Seguridad por algunos despistes. El sureño pudo avanzar algunos puntos arriesgando bastante y, sobre el final de la batería, se le quedó trabado el acelerador, esquivando otros autos para terminar con un golpe muy fuerte sobre el final de la recta principal y su auto montado en los neumáticos de contención. Lo bueno es que pese a ser un golpe muy fuerte, el piloto salió por sus propios medios y el auto se revisará para ponerlo de nuevo en óptimas condiciones para la gran final de hoy largando 24º. (Fuente: APAT – LOA)