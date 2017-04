Día 4: Tierra del Fuego 2017

Las mejores de la Patagonia

La Selección de Atletismo Femenino se adjudicó el primer puesto en los Juegos EPADE. “Quiero concretar que todas estas chicas puedan estar en la Copa de Clubes porque se lo merecen y lo demostraron en la pista”, afirmó la técnica Viviana Todoroff a LOA. Hoy, el seleccionado de Fútbol y el de Básquet femenino pelearán por el Oro.

En la XII Edición, las atletas de Santa Cruz se coronaron campeonas. 1 de 2 de 2

En la Pista de Ushuaia, ayer finalizaron las pruebas de atletismo de la XII Edición de los Juegos EPADE.

En la última jornada, Karen García obtuvo el Oro en Lanzamiento de Martillo, Ariana Santillán la presea de Plata en Salto en Alto y el equipo femenino, el Oro en la Posta Combinada.

Malen Pozo de Caleta Olivia, Nachelin Sánchez de Las Heras, Karen García y Ana Sawczuk de Los Antiguos, Micaela Rojos de Pico Truncado, Mara Contrera de Puerto Deseado, Celeste Alderete y Gianella Schifino de Puerto San Julián, Romina González, Ariana Santillán y Gianella Santillán de Puerto Santa Cruz conformaron el equipo de atletismo femenino que por primera vez se subió a lo más alto del podio de los Juegos EPADE.

Desde Ushuaia, la técnica Viviana Todoroff manifestó a La Opinión Austral:

“Veníamos proyectándonos con el grupo de chicas y las que se van sumando para pelear el podio, sabíamos que teníamos un muy buen equipo, pero torneos son torneos. El año pasado quedamos terceras, pero nos descalificaron la posta, así que hasta que no se termina la última prueba uno no puede decir nada. Queríamos salir campeones, se logró, son muchos años, hace siete años que estoy como técnica en los Juegos EPADE, la primera vez salimos terceras en Trelew. Después fuimos variando los puestos, hemos llegado al podio, pero campeonas, nunca. Es un lindo equipo, es un equipo de trabajo, chicas que no sólo son buenas en la pista, es un grupo muy unido, son chiquitas (2002, 2003, 2004), se manejaban muy bien fuera y dentro de la pista. Muchas cosas que son importantes y que suman para lograr un campeonato en los Juegos EPADE”.

Destacó además: “Muchas se llevan las medallas de Oro, eso implica que son las mejores de la Patagonia en esta categoría. Quiero concretar que todas estas chicas puedan estar en la Copa de Clubes porque se lo merecen y lo demostraron en la pista. Ojalá hagamos el esfuercito entre todos, es uno de nuestros objetivos. En junio es el Nacional en Santa Fe, ojalá podamos estar allá. Estoy re feliz, emocionada. Un montón de cosas se juntan, son chicas muy buenas”.

Finalizando, agradeció: “A nuestro coordinador José Luis, el otro técnico, Ricky (Bascuñán) que en esta situación se complicó, pero siempre está, la juez Macarena, el kinesiólogo Iván Pagliari, es un equipo de trabajo que nos ayudamos entre todos y hoy lo disfrutamos todos este triunfo”.

Los atletas también completaron sus últimas pruebas, donde Rodrigo Paillaguala de Caleta Olivia alcanzó el quinto puesto en Salto en Largo y Diego Gigena de 28 de Noviembre finalizó sexto en Lanzamiento de Martillo. En pruebas combinadas, Denis González se ubicó cuarto y Diego del Gobbo de Río Gallegos, obtuvo la medalla de Bronce. Además en la Posta Combinada, Juan Pablo Salguero de Río Gallegos, Rodrigo Paillaguala de Caleta Olivia, Alexis Barría de Los Antiguos y Denis González de Río Gallegos finalizaron cuartos. Extraoficialmente el equipo masculino se ubicaba en la cuarta posición general.





Más medallas

Por su parte, los atletas con discapacidad también completaron sus pruebas con un importante número de medallas. Almendra Luque (categoría V11) de Río Gallegos se colgó el Oro en 100 metros, 200 metros y Lanzamiento en Bala; María Victoria Barnetche (54) de Río Gallegos se adjudicó la presea de Plata en Lanzamiento de Bala, Lanzamiento de Jabalina y 200 metros; Rocío Peralta (38) de Puerto Deseado se colgó el Oro en Salto en Largo, 200 metros y Lanzamiento de Jabalina; Gina Lemarchand (33) de Río Gallegos sumó Oro en 200 metros y Lanzamiento de Jabalina, y Gianella Olivi (47) de Río Gallegos recibió la presea dorada en 200 metros. En tanto que Lucas Fernández (36) de Puerto San Julián se colgó el Oro en Salto en Largo y la Plata en Lanzamiento de Bala; Brian Calderón (20) de Puerto Deseado sumó Plata en 100 metros y Enzo Villanueva (Sordos e Hipoacúsicos) de Puerto Deseado en 1500.

Restaba conocer la posición final de los equipos.





A las finales

En Ushuaia, ayer, por 69 a 47, la Selección de Básquet Femenino venció a Tierra del Fuego y clasificó a la final que se disputará hoy a las 16:00 contra Chubut en el Hugo Italo Favale. Por su parte, el quinteto masculino que ayer descansó, se enfrentará con Tierra del Fuego hoy a las 09:00 por el quinto puesto.

El otro finalista, es el plantel de Fútbol que superó por 2 a 1 a Chubut en la cancha municipal “Hugo Lumbreras” con goles de José Romero y Thiago Andrade. Desde las 16:00 se medirá con Río Negro en busca del Oro.





MEDALLERO