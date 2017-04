Ciclismo: Del 5to al 3er lugar

Podio para el equipo

Los ciclistas santacruceños y la felicidad del objetivo cumplido: Santa Cruz en el tercer puesto.

En la XII Edición de los Juegos EPADE, Tolhuin fue la subsede para el ciclismo, disciplina en la que Santa Cruz alcanzó el tercer puesto en las posiciones generales.

Las pruebas se desarrollaron en la Ruta Nacional Nº 3 y en el Autódromo, escenario en el que ayer se corrieron los 40 kilómetros del Circuito Callejero, donde los santacruceños finalizaron cuartos, a 3’ del tercero.

Desde Tolhuin, el técnico Walter González manifestó a La Opinión Austral: “Venimos tratando de hacer un mejor papel al de los EPADE del año pasado (habían finalizado quintos), y gracias a Dios pudimos avanzar en la clasificación general y quedarnos con el tercer puesto. Estamos contentos con el grupo que se armó, con los cuatro chicos que formaron parte de este equipo, más allá de que teníamos dos que venían con toda la experiencia de los EPADE anteriores y dos nuevos, logramos conseguir el objetivo que queríamos conseguir. Estamos contentos con lo que logramos, vamos a seguir trabajando para mantener este lugar que tenemos en la general como equipo y poder pelear un poco más arriba con chicos nuevos que se van a tener que sumar el próximo año”.

Sobre cómo lo vivieron los deportistas, contó: “Los chicos están contentos. Leandro con un sabor agridulce, la prueba del viernes era su especialidad y él tenía muchas ganas de ganar y por 8” no pudo llevarse el Oro (en 8km. Contrarreloj Individual). En la carrera de hoy iba fuerte al frente con los equipos más fuertes, en la segunda vuelta pinchó una rueda y el cambio de rueda hizo que se retrasara mucho. Rodrigo venía un poco rezagado y se juntaron para ver si entre los dos podían avanzar un poco más hacia adelante. Rodrigo no pudo aguantar el ritmo de Leandro y tuvo que trabajar solo, adelante en el grupo mayoritario me quedaba Ismael, pero no lo podía mandar a que ayude a Leandro porque en ese mismo pelotón, venían ciclistas de Neuquén que estaban peleando el tercer puesto con nosotros, si lo mandaba abajo posiblemente podíamos perder el tercer puesto en la general. Creo que de mi parte no fue una decisión desacertada, pensando de esa forma intentando llegar lo más adelante posible con Isma y que la diferencia que nos estaba sacando Neuquén no sea más grande de la que habíamos tenido en fechas anteriores”.

Sobre los rivales, comentó: “La mayoría de los equipos han tenido un recambio de competidores, salvo Río Negro que cuatro de los ciclistas estuvieron el año pasado y también ganaron, básicamente era el equipo más fuerte y lo demostraron en el circuito, metieron los cuatro primeros lugares. Fue mucha diferencia con Río Negro y con Chubut, también es un equipo fuerte, son chicos experimentados, que están compitiendo en otro nivel, Campeonatos Argentinos, algunos estuvieron concentrando hace unas semanas con la Preselección Argentina que se está preparando para el Mundial 2018 de Pista. Tuvimos que competir contra chicos con bastante experiencia, trabajamos pensando en lo que podíamos llegar a lograr y cumplir el objetivo que era este, subir al podio, lo logramos y los chicos están contentos”.

Agustín Tarifa de Río Turbio, Ismael Cosio de 28 de Noviembre, Rodrigo Meneses y Leandro Cárdenas de Río Gallegos conformaron la Selección de Santa Cruz. Acompañando al técnico Walter González de 28 de Noviembre estuvo el mecánico Lucas Rivarola y el delegado Guillermo Mirabella, de Río Gallegos.