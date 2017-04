TN Clase 2

Núñez 30° en Posadas

Gerónimo Núñez.

Con una jornada agradable se llevó a cabo la actividad que tenía prevista ayer el Turismo Nacional Clase 2, en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas, Misiones, con las dos tandas de entrenamientos y 1ª clasificación, que contó con la incursión por tercera vez en el año del piloto de Río Gallegos Gerónimo Núñez, quien quedó 30º a 1s7/10 con el Renault Clio N° 56 alistado por el GR Racing de Gabriel Rodríguez, motorizado por Diego Gavilán. En la pista que “Gero” no conocía, se fue trabajando tanda tras tanda y mejorando los registros. Una merma de potencia y algunos sectores complicados están haciendo que no se pueda estar un poquito más adelante, tal como se quisiese. De todas formas, se trabajará mucho y hoy será otro día, por lo que Núñez tendrá la chance de mejorar su tiempo en la 2ª y definitiva clasificación. Se prevé lluvia, el clima es muy inestable en esa región, de modo que habrá que esperar a ver cómo se da todo. En las tandas de entrenamiento se dedicó a conocer la pista y, para la clasificación, Gerónimo fue un poco más arriesgado. Hay muchas subidas y bajadas, de modo que con un motor flaco tampoco mucho se puede hacer. Hay que ver como se plantea mañana con los 38 autos en pista.

Gerónimo Núñez: “La verdad es que esperábamos un poco más. Es una pista muy difícil y técnica, que no conocíamos, y todavía me falta en algunos sectores poder redondear todo lo bueno. De todas maneras estamos penando un poco con el motor. Mañana esperemos estar un poco más adelante para correr de la mejor manera la serie. Se busca sumar kilómetros y experiencia en la categoría. Está muy difícil todo. No bajaremos los brazos. Saludar a todos los sponsors, amigos, gente de Gallegos que nos ayudan”.