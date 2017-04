Grasso 12º

Gastón Grasso.

El piloto de Río Gallegos Gastón Grasso quedó 12º en la 1ª clasificación del Turismo Nacional Clase 2, que se llevó a cabo con muy buen clima y 38 máquinas en pista, en el Autódromo “Rosamonte”, con el Toyota Etios N° 5 del equipo GR Racing, comandado por Gabriel Rodríguez. Gastón comenzó con todo el fin de semana misionero ya que había sido el más rápido de las dos tandas de entrenamientos oficiales. Al momento de clasificar, con el grupo C lo perjudicó ya que no son autos rápidos, y Grasso no ha sumado buenas unidades en el torneo por eso le toca bailar con esa situación este fin de semana por lo menos hasta que se empiece a sumar puntos gordos. Hoy habrá otra clasificación y las series para ordenar la grilla de la gran final. Se busca sumar buenos puntos.

Gastón Grasso: “Tuvimos dos muy buenas tandas de entrenamientos quedándonos con el mejor lugar. Lamentablemente en la 1ª clasificación el hecho de estar en el grupo C me perjudicó, ya que no pudimos redondear del todo la vuelta. Mañana tendremos una nueva oportunidad y esperemos estar un poco más arriba ya que el Toyota anda muy bien. La pista me encanta y es muy linda. Ojalá que salga una linda final y sumemos muchos puntos. Saludar al equipo por confiar en mí, sponsors que nos ayudan un montón, amigos, mis hijos y gente de Gallegos”.





1ª Clasificación

1º) 6 Bucci Alejandro Kinetic 1;45,398

2º) 8 Michieletto Ariel 208 1;45,469 0,071