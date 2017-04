Día 1: Tierra del Fuego 2017

Seis medallas para Santa Cruz

El judoca Luchiano González de Caleta Olivia, las atletas Malen Pozo de Caleta Olivia y Nachelin Sánchez de Las Heras, junto a los nadadores Franco Navarro y Santiago Martínez Pacheco de Río Gallegos fueron los medallistas santacruceños de la primera jornada. La selección de fútbol cerró sin goles el partido contra Tierra del Fuego. No se realizó premiación en ninguna disciplina, ya que las medallas no habrían llegado.

En el primer día, Luchiano González tuvo cinco combates y se adjudicó el Bronce en -55 Kg. 1 de 3 de 3

Seis medallas, una de Oro, tres de Plata y dos de Bronce, obtuvieron los deportistas de Santa Cruz en el primer día de competencia de los Juegos EPADE, que se están desarrollando en Tierra del Fuego.

En el inicio de la XII edición, el nadador riogalleguense Santiago Martínez Pacheco se adjudicó dos medallas: Plata en 50 Mariposa y Bronce en 200 Espalda; por su parte, Franco Navarro se adjudicó la presea de Plata en 100 Libre en las pruebas desarrolladas en el Polo Deportivo Andorra en Ushuaia.

En las posiciones por rama, tanto el equipo masculino como el femenino se ubican quintos. En masculino, Chubut lidera la tabla y lo siguen Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, en tanto que en la rama femenina, en el primer puesto se ubica Río Negro, en el segundo Chubut y detrás se posicionan Tierra del Fuego y Neuquén.

En la pista de atletismo, los deportistas participaron de las primeras pruebas y el equipo femenino obtuvo sus dos primeras preseas. Malen Pozo de Caleta Oliva fue la primera en finalizar la prueba de 800 metros y Nachelin Sánchez de Las Heras alcanzó el segundo puesto en 100 metros.

Por otra parte, a un poco más de 200 kilómetros, en Río Grande, el judoca de Categoría -55 Kg. Luchiano González de Caleta Olivia logró el tercer puesto.

Al respecto, la técnica Vanesa Titarelli detalló a La Opinión Austral: “tenía la llave completa, estaban todas las provincias en ese peso. Hizo cinco luchas, en la primera perdió, iba ganando, la perdió por ippon y la segunda también la perdió por ippon, y después empezó a ganar las otras tres que le quedaban, logrando conseguir el tercer puesto”.

El equipo está integrado por Luchiano González de Caleta Olivia, Ramiro Ruay de Río Gallegos, Pedro Monzón, Enzo Pignatta y Franco Malacarne de El Calafate, sobre el cual la técnica comentó: “para Ramiro es su primera experiencia en Juegos EPADE, Pedro estuvo en Evita y Malacarne participó el año pasado en El Calafate, donde consiguió medalla de Plata, y para Enzo es su primera experiencia”.

El medallista contó: “el primer contrincante con el que luché es de Neuquén, fue una pelea bastante peleada y me metió un ippon. Aproximadamente 20 segundos duró la pelea y ganó el de Tierra del Fuego. Contra el de Río Negro la pude ganar por ippon y luego contra Chubut y La Pampa”.

Este es su segundo año integrando la selección de judo para los EPADE y comparando ediciones, señaló: “el año pasado hubo un judoca más que se sumó y me costó un poquito más”.

González afirmó que en los EPADE: “me divierto mucho, para mí no sólo es competencia, sino también venir a divertirse”. Finalizando, agregó sus agradecimientos: “a mis profes y a mis compañeros por estar siempre al lado mío y acompañarme. El profe es Víctor Oyarzo y mis compañeros, Sergio Sebastián Aranda y Romina Barros”.

Hoy en el gimnasio de la Escuela Nº 2 en Río Grande, competirán Ruay en -60, Monzón en -66 y Pignatta en -73.





En Río Grande

En su primera jornada, la selección de vóley masculino, a cargo de Ale Sauzi y Favio Ferrari, le ganó por 3 sets a 0 Tierra del Fuego y en su segundo cruce se midió con Neuquén, perdiendo por 3 sets a 2.

En la rama femenina, el sexteto que dirige Raúl Márquez y acompaña David Montiel, por la mañana, perdió por 3 sets a 0 con Chubut y por la tarde, por el mismo tanteador frente a La Pampa.

Hoy, el equipo masculino se medirá con Río Negro desde las 09:00 y a las 18:00 con Chubut en el gimnasio Haspen. Por otra parte, desde las 09:00 en el gimnasio Cono Sur, el sexteto femenino se medirá con Río Negro y desde las 18:00 lo hará con Neuquén.





En Ushuaia

El plantel de fútbol masculino cerró un partido sin goles frente al local en la cancha municipal “Hugo Lumbreras” de la capital fueguina. Santa Cruz tuvo una expulsión y el arbitraje no habría sido el más imparcial.

Hoy desde las 14:00, la selección que dirige Miguel Ruffine y acompaña Juan Carlos Sotelo saldrá a la cancha para medirse con Río Negro.

En básquet, el quinteto masculino que dirige Darío Melin cayó en el debut frente a La Pampa por 59 a 43 y hoy se medirá desde las 12:30 con Chubut y desde las 19:00 con Tierra del Fuego, todo en el gimnasio Ana Giro.

Por su parte, luego de una victoria por 62 a 36 frente a la selección de Chubut, las dirigidas por Maxi Olmos volverán a jugar en la cancha Nº 4 del Hugo Italo Favale. Hoy a las 10:30, las basquetbolistas se medirán con Tierra del Fuego y a las 15:00 con Neuquén en el Colegio Provincial Ernesto Sábato.





Sabor amargo

En el autódromo de Tolhuin, el equipo de Walter González salió a pedalear por un lugar en el podio en los 10 kilómetros contrarreloj por equipos.

El entrenador de 28 de Noviembre tenía buenas expectativas sobre Leandro Cárdenas, Rodrigo Meneses, Ismael Cosio y Agustín Tarifa. Los deportistas santacruceños dieron todo, pero se quedaron con un sabor amargo, ya que un percance les impidió cumplir el objetivo. A 3 kilómetros de finalizar, al riogalleguense Leonardo Cárdenas se le pinchó una rueda y los esfuerzos ya no alcanzaron para ubicarse en el podio. Aún así, el equipo santacruceño se ubicó cuarto, a casi 1’ de La Pampa. Además tanto Cosio como Meneses lograron ubicarse entre los primeros diez en las posiciones individuales.

Los santacruceños no se rinden y hoy competirán en la ruta nacional Nº 3 por la prueba de 60 kilómetros.

Hoy todas las disciplinas continuarán con el fixture previsto y se sumarán los nadadores con discapacidad. Además están previstas las ceremonias de premiación pendientes de la primera jornada, que no se pudieron realizar porque las preseas no habrían llegado al lugar. También se espera el funcionamiento normal del Tremün, la plataforma que tanto para los Juegos EPADE como para los Binacionales de la Araucanía arroja los resultados oficiales de clasificaciones y finales, que hasta ayer por actualizaciones no mostraba información.





PROGRAMACION