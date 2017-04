TN Clase 2

Núñez busca sumar experiencia

Listo para los entrenamientos y final.

El piloto de Río Gallegos Gerónimo Núñez busca seguir haciendo experiencia este fin de semana en la 3ra. fecha del competitivo Turismo Nacional Clase 2 que se presentará en el autódromo “Rosamonte”, de Posadas, Misiones, con el Renault Clio N° 56 alistado por el GR Racing de Gabriel Rodríguez, motorizado por Diego Gavilán.

“Gero” estuvo probando días pasados con su karting de la categoría DD2 en el kartódromo de Buenos Aires como preparativo previo al compromiso misionero. Se viaja a una pista nueva, muy exigente en cuanto a la potencia motriz, de modo que se espera poder andar en todas las tandas como para sumar la mayor cantidad de kilómetros y experiencia en su unidad.

El motorista trabajó y mucho, en tanto que el equipo de Buenos Aires revisó todo el auto. La actividad oficial comenzará el próximo viernes para correr la gran final el domingo al mediodía. La meta como dijimos es sumar kilómetros y dar pelea. Se trabaja continuamente en la parte física y mental, de modo que se viajará confiado.