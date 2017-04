XII Edición de los Juegos EPADE

Ruffine: “vamos a ir a pelear”

Esta madrugada, la delegación que representará a Santa Cruz viajó a Tierra del Fuego. Hoy se realizará un acto de inauguración en Río Grande y mañana comenzarán las competencias de la XII Edición de los Juegos EPADE. El técnico de la selección de fútbol, Miguel Ruffine, afirmó a LOA: “estoy conforme con los chicos que quedaron, es un buen grupo y con esto vamos a ir a pelear”.

La delegación santacruceña que competirá en la XII edición. 1 de 2 de 2

El fin de semana pasado, las selecciones que representarán a Santa Cruz en la XII Edición de los Juegos de EPADE participaron de la última concentración antes de viajar esta madrugada a Tierra del Fuego.

Río Gallegos fue sede para el seleccionado de fútbol que entrenó en las canchas del Club Deportivo Hispano Americano. Durante el sábado, el plantel que dirige Miguel Ruffine y asiste Juan Carlos Sotelo entrenó en doble turno. Finalmente el domingo, también en doble turno, los trabajos en cancha pudieron realizarse con el plantel completo.

Como última actividad, en la tarde del lunes la selección se midió con el combinado 2001 de Hispano Americano, tras lo cual el cuerpo técnico definió a los 11 para el debut de este miércoles contra el seleccionado anfitrión.

En diálogo con La Opinión Austral, el técnico y su asistente se refirieron al proceso de conformación del plantel, sus observaciones y objetivos para esta edición.





¿Cómo fue el proceso de conformación de la selección?

Juan Carlos Sotelo: A principio de marzo arrancamos para seleccionar a los chicos de la provincia. Ya que no tuvimos el provincial que habíamos pedido, salimos personalmente a buscar a los chicos del interior.

Estuvimos en todas las localidades, recorrimos la provincia buscando chicos de las categorías que necesitábamos: 2002, 2003, la mayoría son 2002/2003.

Cuando tenemos jugadores que son talentosos de un año menos, pero que están a la altura de los que son un poquito más grandes, siempre tratamos de convocarlos y tener dos o tres para el año siguiente. Hay muchos que tienen esas chances y que están en esas condiciones, entonces los aprovechamos.





¿Qué les pareció el nivel de fútbol de las diferentes ligas?

J.C.S.: Siempre vemos que hay chicos talentosos, por ahí falta trabajo, eso lo sabemos. El tiempo que tenemos es muy corto, nos reunimos hace dos días y el miércoles empezamos el torneo, es muy poco el trabajo que tenemos, por eso intentamos aprovechar al máximo el tiempo.





¿Cómo fue el trabajo durante el fin de semana?

Miguel Ruffine: Están todos los chicos con expectativas de irnos. No hemos tenido mucho trabajo en estos dos o tres días que tenemos. Hay que agradecer a los referentes que conocen a los chicos, con la colaboración de ellos uno puede juntar a los pibes y armar un equipo.

El nivel se mantiene, lo que pasa es que tienen pocos partidos, tendrían que tener más partidos en el año, así cuando sea la hora de competir estarían más o menos a la altura de los demás, por ahí se encuentran con equipos que tienen muchos partidos y al jugador lo hace la competencia. Ellos tienen su competencia en su localidad, estoy conforme porque hemos traído lo mejor que vimos, ellos están cómodos, nosotros también.





Teniendo en cuenta que no se conocen mucho y tampoco tuvieron mucho tiempo de entrenamiento como equipo, ¿cómo van a enfrentar esta competencia?

M.R.: He hablado con ellos individualmente y de forma grupal y no les voy a sacar lo que saben de sus clubes, las posiciones que tienen, únicamente que ellos me lo pidan que quieran jugar en dos puestos, es un beneficio para el equipo, pero después tienen la tranquilidad que se las doy yo que, con el poco tiempo que tenemos, traten de hacer lo mejorcito posible dentro de la cancha para que tengamos una buena performance.





¿Hay algo que quieran agregar?

M.R.: Agradecerle a la gente de Boxing e Hispano, nos ceden la cancha para poder entrenar cómodos. El Boxing con los jugadores, Unión Santacruceña, todos los equipos. Hay algunos chicos que se han caído, de Deseado se han caído, no los mandaron, por ahí se perjudican otros que quieren estar y se ve que ellos no se preocupan mucho, si uno no va se ponen molestos los directivos porque uno no recorre la provincia. Hemos recorrido la provincia y hemos elegido tres jugadores y aparentemente no llegaron por equis motivo, a último momento te avisan.

Sin embargo, estoy conforme con los chicos que quedaron, es un buen grupo y con esto vamos a ir a pelear y vamos a tratar de quedar en lo más alto posible para que Santa Cruz se ubique en los puestos en que viene quedando. No hay más, no tenemos otra alternativa de que tenemos un año para trabajar, cuatro, cinco meses de trabajo, eso después nos cuesta.

Es fácil para la gente pedir resultados y decir que siempre están los mismos, estamos porque amamos el fútbol, nos gusta esto y no los vamos a dejar en banda a los pibes. A veces pido que esa gente que habla, esté y que venga a colaborar, pego un paso al costado, no tengo problema, no soy egoísta… quiero estar, me gusta estar y me gusta colaborar también.

Hablan y hablan diciendo que siempre estamos los mismos porque hablan, pero nunca se hace cargo nadie. Yo me hago cargo, Sotelo se hace cargo y estamos con los pibes y no los dejamos en banda nunca, y eso es lo que vale, por eso a veces me caliento, hablando mal y pronto, porque hablamos y hablamos, pero hay que venir y ponerse la camiseta, yo vengo y peleo por Santa Cruz como pelean los pibes. Tenemos que darles el ejemplo a los chicos, esa gente habla y habla, pero nunca se hace cargo.





Cronograma

De acuerdo al cronograma de los Juegos EPADE, hoy se realizarán las acreditaciones en el gimnasio Jorge Muriel de Río Grande y en el Polivalente de Arte “Profesora Inés María Bustelo” de Ushuaia. A las 20:00 tendrá lugar un acto inaugural en el gimnasio Muriel de Río Grande y mañana a la misma hora en el edificio del Polivalente de Ushuaia tendrá lugar el acto central de inauguración.

Las competencias se iniciarán mañana en las seis disciplinas. En la capital provincial se centrará la mayoría de las actividades, atletismo y natación -tanto convencionales como adaptados-, más el fútbol y el básquet en ambas ramas. Mientras que en Tolhuin se llevarán a cabo las pruebas de ciclismo y en Río Grande se desarrollarán las competencias de judo y vóley, en ambas ramas.

Los escenarios deportivos en Río Grande serán el gimnasio de la Escuela Nº 2, Gimnasio “Jorge Muriel”, Gimnasio del Colegio Haspen y Escuela del Cono Sur. Mientras que en Ushuaia, las competencias tendrán lugar en el Hugo Italo Favale, Colegio Provincial Ernesto Sábato, Gimnasio Ana Giro, Pista de Atletismo, Cancha Municipal Hugo Lumbreras y el Polo Deportivo Andorra.