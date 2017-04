Atletas en la XII edición

“Esperamos estar peleando el podio”

“Valoramos mucho que el chico quiera, valore y le guste ponerse la camiseta de Santa Cruz”, afirmó la entrenadora Todoroff. 1 de 2 de 2

En la previa de la XII Edición de los Juegos EPADE, las selecciones de atletismo de Santa Cruz concentraron durante el fin de semana en Río Gallegos. Para definir los equipos, se desarrolló un selectivo en Los Antiguos. Por una parte, en el femenino, a cargo de Viviana Todoroff y Ricardo Bascuñán, se mantiene casi en su totalidad el equipo del año pasado y tiene dos incorporaciones: Gianella Schifino y Mara Contreras. En tanto que en el masculino, dirigido por Daniel Fuentes y José Luis Breide, la situación es inversa, la mayoría son atletas que por primera vez participarán en los EPADE.

Tanto el sábado como el domingo por la mañana, los atletas practicaron en pista y por la tarde, en el gimnasio del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo.

Respecto a las posiciones que el atletismo femenino ha tenido en ediciones anteriores, la entrenadora Viviana Todoroff apuntó a La Opinión Austral: “la primera vez que participamos en EPADE estuvimos en un podio, después hemos bajado el nivel y estos últimos dos, tres años estamos entre el tercer y cuarto puesto. Tenemos equipo, es en lo que hemos progresado, llevamos un equipo completo y tenemos suplentes, hay chicos de esa edad trabajando. En años anteriores quizás no completábamos, pero con el hecho que existan los Juegos Patagónicos, la gente que se dedica al atletismo entrena y se prepara para ese evento, al existir este evento a nivel Patagonia incentiva a trabajar con chicos de esa edad y eso ha hecho que haya más localidades trabajando y que podamos armar un equipo, hemos completado el equipo y a veces tenemos suplentes, y eso es lo positivo de que existan estos juegos”.

En la edición pasada estuvieron a pocos puntos de subirse al podio, sobre lo cual recordó: “el año pasado hubo una falla en la posta, una de las atletas, por los nervios, la emoción, se cruzó de andarivel y obviamente, como corresponde, fue descalificada la posta, no pudimos ascender en la general, el equipo era muy bueno, este equipo se mantiene la mayoría, hay dos chicas nuevas, esperamos estar peleando el podio en la general”.

En cuanto a las pruebas en que más puntos podrían sumar, sostuvo: “no me gusta anticiparme, por las marcas sabemos que hay chicas que van a andar muy bien, pero torneos son torneos, hay que esperar los resultados, es muy lindo equipo. La idea que tenemos es no dejarlo hasta el año que viene o que las más grandes puedan entrar a Araucanía. Vamos a tratar de volver a juntar a este grupo para poder ir a un regional o a un nacional de clubes porque son chicos que no solamente están bien en la provincia, posiblemente anden bien en la Patagonia y son chicos con registros para nivel nacional”.

Por otra parte, consultada sobre qué factores podrían favorecer el desarrollo del deporte, indicó: “en toda la provincia tenemos sólo dos pistas oficiales, a mucha distancia. Cualquier deporte que no tenga su infraestructura es difícil que crezca, es como que natación no tenga pileta. Es un deporte duro para trabajarlo en el sur, con infraestructura eso puede mejorar”.

Finalizando, Todoroff expresó: “quiero felicitar a los chicos que están haciéndose cargo de representar a la selección de Santa Cruz, felicitar a los padres por apoyarlos para que formen parte de la selección, valoramos mucho que el chico quiera, valore y le guste ponerse la camiseta de Santa Cruz”.





Un equipo debutante

Respecto a la selección masculina, el técnico Daniel Fuentes comentó: “quedan uno o dos chicos del equipo del año pasado para esta competencia, son muy poquitos para los que es su último EPADE, la proyección también es justamente para el año que viene. Es un equipo nuevo, para algunos es la primera experiencia en un juego, así que el objetivo es que ganen experiencia, que lo disfruten y ver si a partir de estos juegos se pueden enganchar; la proyección natural después de los EPADE es Araucanía, así que la idea es darles continuidad para que tengan proyección de acá a cuatro años”.