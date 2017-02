Homicidio de Diego Igor

La Fiscalía pidió 20 años de prisión y la defensa la pena de 8 años

La Fiscalía pidió 20 años de cárcel para Axel Arias y la defensa, 8.

Ayer, fue el turno de los alegatos en el juicio que se está desarrollando en Caleta Olivia por el homicidio de Diego Igor. En este, sólo hay una persona imputada, Axel Arias, ya que los demás integrantes de la patota que atacó a la víctima son menores de edad.

Mientras que el fiscal Carlos Rearte pidió la pena máxima, 20 años; el abogado defensor, Héctor Magallanes, solicitó una pena de 8 años explicando que hay circunstancias atenuantes, y sobre todo porque el ataque a Igor fue entre varios jóvenes.

La hermana de la víctima, por su parte, dijo que está “todavía muy dolida” con lo que pasó con Diego. “Estoy conforme con lo que pidió el fiscal, que son 20 años, la pena máxima, aunque (el acusado) pase mil años preso no va a remediar lo que hizo”.

“Por mí que se pudra en la cárcel él, y lamento que los menores que estuvieron (durante el ataque) no recibieron ningún castigo”, agregó.

La hermana de Igor quiso aceptar las disculpas del joven acusado. “No me interesa lo que tenga que decir, nada va a cambiar la realidad. No había necesidad de matar a alguien así. Mi hermano era una buena persona, siempre recibió una buena educación, no se merecía morir como lo mataron. Ellos no tienen derecho a matar a la gente, ocasionando sufrimiento tanto a mi hermano como a nosotros, que nos arruinaron la vida”, expresó.

Ayer, la madre de Diego Igor no presenció la audiencia, y casi nunca participa debido al dolor extremo que le causa revivir todo. “Mi mamá no está en condiciones de presenciar esas cosas. Nunca recibió detalles de cómo lo apuñalaron, de los golpes que recibió Diego, le hace mal escuchar todas las cosas que pasaron”, aclaró la hermana.

Del otro lado estaba Jésica Arias, la madre de Axel, el imputado. Ella también estaba destrozada al saber que su hijo irá a prisión por varios años. Pero también lamenta que él quede como el único imputado, cuando hubo un menor, de apodo “Moneda”, de quien dice que también apuñaló a Igor.

“La verdad es que había mucha más gente ahí (en el ataque) y todos (los acusados) mintieron y el único imputado es mi hijo”, manifestó la madre.

También le envió un mensaje a la familia de Igor: “Si tienen tanto odio, que se fijen bien quién mató a su hermano, mandaron gente a amenazar, a romper mi casa, a amenazar a mis hijos y mi familia”.

También la mujer reprochó que el fiscal haya pedido 20 años. Dijo que su hijo no merece eso, “porque no tiene antecedentes”.





El caso

Diego Igor circulaba por la esquina de las calles Pozo O-12 y Gilberto García alrededor de las 6:15 del 22 de febrero del 2015, conduciendo una camioneta acompañado por dos amigas. Cuando vio la agresión hacia un joven, detuvo su marcha e intervino para separar a los jóvenes de la pelea. Uno de ellos le dio un fuerte golpe en la cabeza con una barra de hierro e inmediatamente recibió también puñaladas. Los atacantes escaparon de inmediato y la víctima quedó tendida en el suelo. Fueron sus amigas las que lo asistieron y trasladaron al Hospital Zonal, en donde también se encontraba el joven agredido por la patota, pero este sólo había sufrido heridas de carácter leve. El 26 de febrero sin embargo Igor falleció a causa de las puñaladas que recibió en algunos órganos vitales. (Fuente y foto: La Vanguardia del Sur)