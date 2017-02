Matías Díaz, octavo en la Maratón Acuática

“En la 5ta hora es todo psicológico, porque el cuerpo ya no responde”

Con un tiempo de 9.14.48.49, Matías Díaz Hernández alcanzó el octavo puesto en la 1ra Fecha del Grand Prix Mundial FINA de Aguas Abiertas Maratón Acuática Santa Fe- Coronda. Fue la primera vez que un santacruceño participó de la Maratón Acuática Santa Fe- Coronda que cumplió su 43º Edición. La próxima fecha será en Canadá, sobre la cual el santacruceño expresó “para este viaje al exterior va a ser mucho más difícil poder conseguir ayuda, la necesitamos”.

Sólo 24 participantes pudieron completar la 43º Edición de la Maratón Acuática que se extendió por un poco más de 10 horas. (Foto: Santa Fe Coronda) 1 de 4 de 4

La 43º Edición de la Maratón Acuática Santa Fe - Coronda, como siempre, fue histórica. Después de 14 años, un argentino fue el ganador. Con 35 años, el nadador de Buenos Aires, Damián Blaum dominó la prueba que correspondía a la 1ra Fecha del Grand Prix Mundial FINA de Aguas Abiertas y este domingo volvió a ubicar a Argentina en lo más alto del podio.

El último registro de un campeón argentino fue en 2003, cuando el primero en llegar fue Rafael Pérez. La historia unió a los nadadores ya que en el bote que guiaba a Blaum estaba Leandro Pérez, hermano del campeón 2003. El podio lo completaron el italiano Stochino y el macedonio Pop Acev.

Por otra parte, entre las mujeres, la italiana Bárbara Pozzobón debutó y llegó primera. El podio fue enteramente europeo ya que en el segundo puesto se ubicó Alice Franco de Italia y Aurelie Muller de Francia, también debutantes.

En “La más linda del mundo” participaron 28 deportistas y sólo 24 pudieron completar el recorrido. Entre ellos, por primera vez hubo un santacruceño. Con 21 años, Matías Díaz Hernández accedió a una plaza luego de haber clasificado primero en diciembre. El riogalleguense, que actualmente está cursando sus estudios universitarios en Buenos Aires, continuó su preparación bajo las indicaciones de Juan Martín Pereyra y finalmente este domingo, se sumergió en la competencia a la que sólo acceden los mejores del mundo.

En diálogo con La Opinión Austral, el nadador formado en el Club Deportivo Hispano Americano relató su primera experiencia en la Maratón Acuática.





¿Cómo fue la jornada?

M.D.H.: Salimos tipo 10:30 de Piedras Blancas que es una parte de la Costanera de Santa Fe y ahí arrancamos para Coronda que eran unos 57 kilómetros. Las paradas que podíamos hacer era las que necesitábamos, me hidrataba cada 12’, 15’. Siempre con muchos botes alrededor de Prefectura, de la organización, de los técnicos.





¿Cómo los trato el clima?

M.D.H.: Estuvo muy feo, desde que salimos hubo olas y en la segunda hora había olas de tres, cuatro metros y ya se hacía casi imposible nadar. Los nadadores que ya tenían experiencia no sufrieron tanto esa parte pero la mayoría sí, ahí venía con el pelotón y cuando empezaron las olas nos empezamos a separar y quedé solo y también el bote guía que llevaba conmigo se rompió durante la carrera, así que durante gran parte de la carrera estuve sin hidratarme y nadando solo.

Ya habías hecho la clasificación pero la distancia era la mitad (30 km.) ¿Cómo lo viviste en cuanto al cansancio? ¿Hubo alguna etapa más complicada?

M.D.H.: La clasificación había sido desde Sauce Viejo hasta Coronda que era aproximadamente 30, 35 kilómetros y desde Santa Fe a Sauce Viejo eran tres, cuatro horas, pero las hicimos en cinco por las olas y todo eso. A Sauce Viejo llegué muy cansado, muscularmente no podía más pero de Sauce Viejo a Coronda ya conocía esa parte y sabía lo que me iba a encontrar así que se me hizo más fácil.





Hubo algunos abandonos, fueron pocos pero, ¿cuáles crees que fueron los factores que más los afectaron?

M.D.H.: Había llovido mucho el día anterior, el día estaba muy frío, a una de las nadadoras le dio principio de hipotermia y uno de los chicos ya venía hace un par de días descompuesto y ya a la segunda hora se empezó a sentir mal y se lo llevaron a la clínica.





¿La carrera fue cómo pensabas que iba a ser?

M.D.H.: La carrera fue una de las más dura de la historia de la Santa Fe – Coronda por las olas que hubieron. Siempre me imaginé que iba a ser muy duro, siempre te dicen que en la quinta hora es todo psicológico, porque el cuerpo ya no te responde y fue así, en la última hora tenía todo acalambrado, los tríceps, todos los músculos ya los tenía acalambrados y me quedaba todavía una hora y media de carrera. Es bracear, bracear y tratar de llegar.





¿Qué evaluación hicieron con tu entrenador con respecto a esta primera participación?

M.D.H.: El objetivo era llegar, completar todo el recorrido y después si podíamos ir escalando posiciones durante la carrera, mejor y si llegábamos dentro de los 10 primeros ya era un logro muy grande. Logramos el octavo puesto y estamos muy contentos.





Una vez concluida la competencia queda pendiente la invitación a la próxima fecha…

M.D.H.: La próxima es Canadá, dicen que tres, cuatro semanas antes te mandan una invitación y después Macedonia y la última en Italia.

La competencia tiene un marco de actividades importantes, ¿cómo se vive?

M.D.H.: La gente te motiva porque están todos pendientes de lo que pasa en la carrera así que te desean suerte y te motivan para poder tener la fuerza de terminar el recorrido.





Tu familia no pudo viajar, ¿eso se sintió?

M.D.H.: Mi familia me iba a estar apoyando desde allá, menos mal que no vinieron por las condiciones climáticas que hubo, pero siempre estuvieron apoyándome.





En Argentina es un poco más fácil moverse, pero para ir a Canadá vas a necesitar apoyo, es algo que están buscando y esperando…

M.D.H.: Pudimos conseguir algo de ayuda pero para este viaje al exterior va a ser mucho más difícil poder conseguir ayuda, la necesitamos. Estoy entre los mejores ocho del mundo, así que necesitamos conseguir algún tipo de ayuda económica.





¿Querés agregar algo más?

M.D.H.: El agradecimiento a TAQSA, Heladerías Tito, a Santiago Molun, a Cayul y a Teresa y Celia Fernández que me ayudaron en mi estadía en Santa Fe.