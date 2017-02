Por octavo año consecutivo

“Deporte Joven” continúa convocando a los adolescentes

La propuesta está dirigida a chicos y chicas de 13 a 18 años.

Por octavo año consecutivo se mantiene vigente el espacio “Deporte Joven” para los chicos y chicas que tienen entre 13 y 18 años, brindándoles un lugar de contención y esparcimiento en Caleta Olivia, teniendo como fin principal el de compartir e interactuar desde la recreación.

Una de las profesoras a cargo es Gabriela Iglesias, quien comentó: “Tenemos un grupo de 55 chicos y chicas que vienen compartiendo todas estas actividades, algunos incluso desde hace años que vienen a “Deporte Joven” manteniendo la vigencia intacta. Cada año realizamos un campamento integrativo y en esta ocasión iremos a Los Antiguos los días 8, 9 y 10 de febrero para afianzar la camaradería que se observa en cada jornada”.

“Además podemos compartir y organizar las actividades en conjunto con los chicos, ya que ellos van armando todo en base a sus intereses. Con el grupo me acompañan José Amusategui, Juan Pablo Alcaín, Maia Gutiérrez y Nimia Domínguez quienes aportan ideas y buena onda cada día”, resaltó Iglesias.

Los protagonistas también plasmaron su punto de vista, Evelin comentó: “La verdad es que me encantó venir porque pude conocer muchos chicos y chicas, me invitó mi mejor amiga a participar de estas actividades”. Milagros agregó: “Ya es el segundo año que vengo a “Deporte Joven” y me gustó poder conocer más gente y compartir con los que ya conozco, además de esta manera no me quedo encerrada en casa y voy a poder ir al campamento para fortalecer las amistades”.

Por último, Marcos añadió: “Vengo desde hace cuatro años y es muy lindo poder compartir estas experiencias tanto con los chicos como con los profes que son muy piolas”.