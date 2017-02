Kiciloff: "Macri provocó el derrumbe económico"

Así lo afirmó el ex ministro de Economía y hoy diputado, Axel Kiciloff, en una charla con vecinos y turistas en Mar del Plata.

El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, criticó fuertemente al Gobierno de Cambiemos.





El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner afirmó: "No es la herencia, no es el triunfo de [Donald] Trump, ni el Pato Donald, es Macri el que ha provocado el derrumbe económico de nuestro país".





Además llamó a militar "todos los días para mostrar a los argentinos que el neoliberalismo es una máquina de destrucción". El ex titular del Palacio de Hacienda visitó ayer a la ciudad de Mar del Plata, donde dialogó con un grupo de vecinos y turistas.





Y cuestionó el rumbo económico de la gestión de Mauricio Macri . "Si el gobierno de Macri ataca al consumo, al salario y al pueblo, ataca doblemente a la ciudad de Mar del Plata, porque acá hay laburantes de todo el país que han hecho tradición de pasar sus vacaciones en esta ciudad", señaló.





"Cuando cae el consumo 10%, como pasó en 2016, no es solo un dato macroeconómico, sino que empieza el hambre y aumenta la pobreza. La inflación del 40% significa que mucha gente no puede «parar la olla» y no llega a fin de mes", agregó, según consignó en un comunicado de prensa.