Mountain Bike

Puntarenenses dominaron los 40 K

Stjepan Vrsalovic y Tania Mansilla se adjudicaron la prueba de 40 km. de la Fiesta del Lago Argentino. Participaron más de 100 ciclistas en todas las categorías. El calafateño, Facundo Pérez Costa, llegó segundo en la general.

Los competidores pedalearon durante 40 kilómetros para llegar a la meta. 1 de 3 de 3

Un domingo espléndido con temperatura muy agradable y sin viento acompañó la realización del Mountain Bike, una prueba deportiva que integró el programa oficial de la 5ª Fiesta Nacional del Lago Argentino.

A las 11:00 horas en punto, se largó la carrera de unos 40 kilómetros de extensión, que unió la portada Lago Roca del PN Los Glaciares con el acceso Sur de El Calafate. Una modalidad Rural Bike, que se desarrolló íntegramente sobre el ripio de la ruta provincial Nº15.

Más de 170 inscriptos tuvo esta actividad, desde las categorías más competitivas hasta familias que decidieron intentar por primera vez una travesía tan extensa, para ellos. Finalmente, largaron más de 100.

Sobre una ruta bastante deteriorada en algunos tramos, con muchos serruchos, los ciclistas atravesaron paisajes maravillosos, con vistas al lago Argentino, el glaciar Moreno, las estancias de la zona y los cerros circundantes, quedando como telón de fondo el irregular perfil cordillerano.

Del otro lado de los Andes vinieron muchos participantes atraídos por el desafío, y se llevaron la victoria, justamente dos deportistas chilenos, ambos de Punta Arenas.

En Varones, el reconocido pedalista Stjepan Vrsalovic dominó la prueba, con un tiempo de 1h18m00s. “Me encanta venir a El Calafate. El recibimiento de la organización y la gente fue espectacular. Casi me siento como en casa y siempre he tenido la suerte de que me ha ido muy bien acá”, dijo el puntarenense, quien en marzo de 2016 ya se había adjudicado la 2ª Fecha del Patagónico de MTB, disputada en la zona de Punta Soberana de esta localidad. El segundo en llegar fue el calafateño Facundo Pérez Costa, quien en un sprint final pudo vencer al piedrabuense Roberto Muñoz. El tiempo del local fue 1h19m12s, a un segundo de su perseguidor.

Entre las mujeres, el dominio de las chilenas fue total. También de Punta Arenas fue el triunfo, con la pedalista Tania Mansilla, quien completó el recorrido en 1h28m36s. También de la ciudad austral fue la escolta, Valeska Oyarzo, mientras que el podio lo completo Francisca Saldía, también chilena, pero de Puerto Natales.

Por su parte, los calafateños tuvieron buena actuación donde en Damas Máster, Pascale Tailleu se ubicó en el segundo puesto y Filomena Durante en el tercero. Por su parte en Promocional Caballeros, el ganador fue Ariel de La Canal, en Máster D Jorge Décima llegó tercero, y en Máster C, Juan Carlos Mayoral se ubicó en el mismo puesto. En tanto en Máster B, Carlos Núñez fue segundo.

Terminada la competencia, todo se traslado al Anfiteatro del Bosque, donde se realizó la premiación correspondiente. (Fuente: Ahora Calafate)