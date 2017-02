I Yenu Jono

Sábado de kayak en la laguna

Desde el primer sábado de enero, la Asociación I Yenu Jono traslada sus kayaks hasta la laguna Arco Iris, para que todos los interesados tengan la posibilidad de experimentar la navegación en forma totalmente gratuita. José Jaramillo habló de esta actividad y agradeció a la gente del Rotary Club por darle un espacio en el galpón para poder reparar varias embarcaciones. El pedido fue hacia el titular de Vialidad Provincial, a quién solicitarán un poco de pintura ‘amarillo vial’ para que se vean iguales.

La escuela de kayak I Yenu Jono de Río Gallegos recibió la colaboración de personas que desinteresadamente les prestaron un lugar donde reparar varios kayaks. Esto posibilitó poner en uso a varios para el disfrute de chicos que, desde los 2 años en adelante, se anotan para aprender en la laguna Arco Iris, lugar al que José Jaramillo -presidente de la Asociación-, asiste junto con sus colaboradores para dar directivas básicas de navegación. Sobre las necesidades que tienen destacó que todo es bienvenido y mandó un mensaje a Francisco Anglesio, para que considere la donación de un poco de pintura vial para que todas las embarcaciones se vean iguales.

En diálogo con Latidos, Jaramillo comentó: “Es el quinto sábado que venimos a la laguna. Elio Argüelles nos prestó un galpón que tiene para guardar vehículos porque les quedaba un espacio en esta temporada. Teníamos más de 20 kayaks rotos de tanto uso, no te olvides que los cedemos hace años para las colonias y otros proyectos y actividades, porque casi no paramos. En nuestra sede no contamos aún con espacio para hacerlo. La gente del Rotary Club, se puso en contacto con nosotros a fines del año pasado y todos los sábados desde enero estuvieron acompañándonos”.

Sobre las edades de los chicos que se acercan a la laguna destacó: “Hoy pudimos traer muchos de los kayaks recién reparados, quedan más y hay venido chicos de dos años en adelante, incluso gente adulta. Se anotan y se respeta el orden de inscripción, a los que lo hacen por primera vez se les pone una soga por cuestión de seguridad, los que vienen por tercera, cuarta o quinta vez, ya reman solos. Se los nota contentos y disfrutando”.

Con respecto a sus colaboradores incondicionales mencionó: “Gustavo Díaz, es uno de los que está con nosotros desde el principio, creo que es el sucesor ideal, con esta movida de las colonias estamos de lunes a lunes y por momentos quedó solo a cargo de todo, él está en todas. Después está Aldo Ascencio, Jorge Rocha, Dalma Lizarzo, Anahí y Abril que son las hermanas de Dalma que se sumaron desde el año pasado en las actividades que hicimos en la laguna con la Municipalidad, se acercaron a remar y ahora son colaboradoras constantes, ese es realmente el espíritu de la Asociación. Queremos que sigan, gracias a un convenio con escuelas y medios, algunos de ellos están contratados”.





Travesías

Próximamente se realizan varias travesías a las que habitualmente y, en la medida de sus posibilidades, I Yenu Jono participa. Hay una en Puerto Deseado, otra en Tierra del Fuego. “se nos juntaron un poco las fechas, es una situación de la que siempre hablamos, pero no llegamos a un acuerdo de armar un calendario en el que todos los interesados podamos ir. Si bien cada uno tiene sus fechas pre determinadas, en el caso de Río Grande hace años que realizan la travesía, Puerto Deseado cambió la fecha porque antes se hacía el 2 de febrero y la pasaron para el fin de semana largo y nosotros en esa fecha queríamos ir a la bajada del río Santa Cruz. Estamos con esos preparativos para llevar a los más grandes, para nosotros lo del río Santa Cruz es muy importante, no sólo por lo lindo de la experiencia sino por el significado, no estamos de acuerdo a que se construyan las represas, creemos que el río debe fluir con naturalidad y la energía debe conseguirse por otras alternativas. Los chicos que quieren hacerla porque tal vez sea la última vez. Nos perderemos la de Puerto Deseado, veremos cómo nos organizamos, hay gente joven en el club Náutico. Trabajan muy bien y este es uno de los primeros eventos que hacen desde que asumieron y pusieron los papeles al día”.





Qué necesitan

La Asociación que rema contra viento y marea, abre sus puertas a todos los que se interesen por aprender, siempre en forma libre y gratuita, de todos modos tienen necesidades, sobre esta cuestión en particular, el referente deportivo sostuvo: “de todo. Todo es bienvenido. Cuando reparamos los kayaks pensamos en lo lindo que sería poder pintarlos también, se necesita una pintura especial que se trabaja con resina. Estaría bueno que sean todos del mismo color, tal vez lo vamos a ver ‘Pancho’ Anglesio, en una de esas un amarillo vial le quedaría lindo”.