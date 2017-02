Estado deplorable

Pavimento de la Ruta 40 ya está en crisis

A pocos años de haber sido pavimentada en casi toda su extensión, sectores de la Ruta 40 en Santa Cruz está en estado deplorable, con considerables y peligrosos baches. Sumado a los sectores no pavimentados que carecen de mantenimiento.

Con la llegada del kirchnerismo al Gobierno nacional en el 2003, la ruta cobró impulso, no sólo como vía de acceso entre provincias, sino también para fomentar la actividad turística. Las obras de asfalto comenzaron a llegar en diferentes tramos de los 5194 kilómetros de extensión. Se modificó la traza original haciendo que el Km 0 se fijara en Cabo Vírgenes (Sta. Cruz) aunque aún sin ruta hasta el Km 100 en Punta Loyola.

Al 2004, Santa Cruz no tenía un solo kilómetro pavimentado de esta ruta. Diez años después unos 300 kilómetros quedaron en estado de ripio, con obras de pavimentación a lo largo de más de mil kilómetros. En una recorrida realizada recientemente por un periodista calafateño, pudo observar que los 70 kilómetros entre Tres Lagos y Gobernador Gregores quedaron no sólo sin pavimentar, sino en estado de abandono. El ripio que se estaba utilizando para preparar el terreno a asfaltar quedó suelto y es desparramado solo con el pasar de los vehículos particulares. Un sector de terreno arcilloso hace imposible el tránsito cada vez que en la zona llueve, que por suerte no ocurre tan seguido.

Carteles que señalan que son “sectores en obras” se mantienen al costado de la ruta, como los postes S.O.S que no funcionan. En el tramo no se ven maquinas viales, privadas ni estatales. Solo guanacos, y vehículos de familias que tratan de sobrevivir a los serruchos y ripio suelto, suelo quebrado, y todo aquello que se pueda presentar.

Las informaciones que gran parte del trazado santacruceño está asfaltado atrae a turistas en autos, camionetas y motos.

Pero, la RN40 en Santa Cruz comienza a ser un gran desafío y vuelve a ser hostil, como cuando no había asfalto.

Entre Gobernador Gregores y Perito Moreno (358 Km) el asfalto presenta grandes imperfecciones. Los baches comenzaron a proliferar un par de años atrás y se profundizan en el verano 2017. Grandes y profundos, los agujeros son los autores materiales de considerables roturas en automóviles, como le pasó a la familia chilena que había emprendido su vuelta luego de pasar por El Calafate, y que antes de llegar a Perito Moreno se salvó de un accidente porque no iba tan rápido, cuando rompió un amortiguador. Vialidad Provincial hace en estos días un trabajo de bacheo cerca de Perito Moreno, pero parece no alcanzar para la cantidad de baches.