43ª Edición

El santacruceño Matías Díaz se zambulle en la Maratón Acuática

27 competidores, 14 mujeres y 13 hombres, competirán en la 43ª Edición de la Maratón Acuática, válida por la 1ra Fecha del Grand Prix. Serán 56 kilómetros y la largada a las 10:30. Es la primera vez que un santacruceño participa en esta competencia.

Clasificado en diciembre, Díaz Hernández es el único santacruceño que competirá en la Maratón Acuática.

La actividad oficial para los 27 participantes de la Maratón Acuática Santa Fe –Coronda comenzó el jueves con la concentración de nadadores.

Son 14 mujeres y 13 hombres que competirán en la 1ra Fecha del Grand Prix Mundial FINA de Aguas Abiertas que exigirá 56 kilómetros.

El único santacruceño compitiendo será Matías Díaz Hernández, quien obtuvo su clasificación a fines de diciembre cuando fue el primero en completar la prueba de 30 kilómetros que se desarrolló en el mismo lugar.

Hoy la prueba demandará 56 kilómetros y de ella serán protagonistas 14 mujeres y 13 hombres, los argentinos Matías Díaz Hernández, Luciano Segurado y Matías Aguirre (clasificaron en diciembre), Mauricio Gatica, Aquiles Balaudo, Damián Blaum y el francés Edouard Lehoux, Evgenij Pop Acev, Aleksandar Ilievski de MCD, los italianos Simone Ercoli y Edoardo Stochino y los brasileños Matheus Evangelista y Samir Barel. En la rama femenina estarán las argentinas Daira Marín, Rita García, Romina Imwinkelried y Pilar Geijo, las italianas Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti, Ilaria Raimondi, Alice Franco, Elena Lionello y Bárbara Pozzobon, la francesa Aurelie Muller, las rudas Olga Kozydub, Daria Kulil y Anna Mankevich.





La preparación

Respecto a su preparación con Juan Martín Pereyra, en diálogo con La Opinión Austral Matías Díaz Hernández comentó: “Después de la clasificación seguimos con los entrenamientos intensos, de lunes a sábado nadando tres veces a la semana doble turno y yendo al gimnasio tres veces por semana, en total con nueve turnos de agua”.

Consultado sobre la cobertura y difusión de la Maratón Acuática, destacó: “Es increíble la difusión que tiene esta carrera a nivel mundial, hay periodistas de Francia que vinieron a transmitir en vivo la carrera (Canal +). Las personas en Santa Fe nos tratan muy bien, nos hace sentir muy cómodos, para ellos es muy importante esta carrera ya que se realiza hace muchos años, tiene mucha historia”.

El jueves se realizó un Sprint Exhibición “Speed Agro”, que demandó dos vueltas al boyado. Sobre sus expectativas para hoy, el santacruceño manifestó: “En el sprint no me sentí muy bien pero me siento preparado para nadar”.

La jornada comenzará muy temprano, a las 07:30 los nadadores recibirán sus números en el Hotel Castelar y la presentación será a las 10:00 para largar 30’ después. La competencia se podrá seguir por streaming en www.santafecoronda.com.

La llegada se prevé para las 18:15 en la Costanera de Coronda.

El Grand Prix continuará en julio en Canadá, específicamente en el Lago Saint- Jean, en agosto llegará al Lago de Ocrida entre Macedonia y Albania, y en septiembre en Capri-Napoli en Italia.