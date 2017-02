Casa de la Juventud

Anteúltima edición del ciclo “Música de Verano”

Ayer por la tarde noche se concretó la anteúltima fecha del ciclo “Música de Verano” en el anfiteatro al aire libre de avenida Kirchner y Córdoba. Se presentaron Fernando Lopetegui y las bandas de rock Estados de Animo, Portales y Corpen. El próximo sábado será la última edición de esta propuesta cultural.

Estados de Animo, presentándose en el anfiteatro al aire libre de la Casa de la Juventud.

Dando continuidad a lo que viene siendo uno de los eventos culturales que marcó la agenda de enero, la Casa de la Juventud concretó nuevamente ayer una nueva fecha de su ciclo “Música de Verano”, en el anfiteatro al aire libre que posee en intersección de la avenida Pte. Néstor Kirchner y calle Córdoba.

En esta oportunidad, se presentó el músico Fernando Lopetegui y luego las bandas de rock Estados de Animo, Portales y Corpen, en una jornada que inició pasadas las 19 horas y se extendió hasta aproximadamente las 23.

Cabe recordar que esta fue la anteúltima edición de este ciclo que ya tuvo en su haber fechas con shows de heavy metal, hip hop, música electrónica y punk rock. El cierre está previsto que se concrete el próximo sábado en el mismo lugar y al mismo horario, aunque si se dispone de algún Gimnasio Municipal el evento se trasladaría allí. Se prevé que esta última jornada de esta propuesta cultural de todos los fines de semana tenga una finalización con un importante número de presentaciones.

Desde el espacio joven de la Municipalidad de Río Gallegos destacaron a La Opinión Austral que mediante esta iniciativa de todos los sábados se busca ofrecer un espacio a las distintas bandas locales para que puedan mostrar su música. A la vez, se brinda una alternativa de esparcimiento para la comunidad en general, en el marco de estas vacaciones.

Con respecto a lo que fue su presentación de ayer, Fernando Lopetegui dijo: “me encanta este espacio que les están brindando a los artistas, que es algo que anteriormente no se veía tanto, es muy bueno poder compartir esta posibilidad con otros músicos” y valoró que “es un evento gratuito y abierto a todo aquel que quiera escuchar música, asique no hay excusas para no participar de esta iniciativa”.

Por último, Lopetegui agradeció “a todos los que han venido y a mi familia, que han venido a apoyarme y disfrutar de esta tarde de música”.