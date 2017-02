Ganadería

Cómo paliar las consecuencias negativas de la sequía en la producción ovina

Francisco Milicevic (*) Eventos climáticos como la presente sequía generan mermas en los productos de la ganadería ovina extensiva. Afectan especialmente a la producción de carne y lana. Son momentos difíciles o de definiciones para intentar anticipar o prevenir mayores dificultades.

Eventos climáticos como la presente sequía generan mermas en los productos de la ganadería ovina extensiva. Afectan especialmente a la producción de carne, en donde la baja señalada (cuyo porcentaje no llegó a los dos dígitos), la pérdida de animales y la falta de estado se expresan en una menor tasa de extracción y con ello una caída en los ingresos, que va a dificultar el próximo ciclo ganadero. En lo que se refiere a la lana, producto que también depende del estado corporal, produjo una merma de aproximadamente un 20%, siendo ésta más notoria en los establecimientos que realizaron la esquila tradicional. Esta disminución en el crecimiento afectará al próximo período o a la próxima esquila a los establecimientos que realizan la esquila pre parto.

Estos períodos de seca no sólo producen una fuerte disminución en los ingresos y dificultades económicas en la presente zafra sino que también, por ser ecosistemas frágiles, se trasladan a la siguiente aun cuando ésta sea benévola u óptima. Ejemplo de ello es que el crecimiento del próximo vellón ya está en marcha y está lejos de ser el óptimo, y que la falta de estado de la oveja al momento del destete difícilmente pueda ser revertida antes del próximo servicio, por lo que seguramente va a estar comprometida la futura producción de corderos; además de poner en riesgo la sobrevida de la oveja ante un invierno medianamente riguroso.

Son momentos difíciles o de definiciones, tendientes a intentar anticipar o prevenir mayores dificultades. Hoy existen pérdidas tangibles, pero tal vez también debamos considerar las intangibles, no perdiendo de vista que una mala cordera dará como producto una mala borrega y que esta redundará en una mala oveja.

Si nos quedamos con corderas para no detener el avance genético emprendido, esa decisión deberá ser acompañada con una buena alimentación para su desarrollo; de no poder asegurarse se debería optar por el desprendimiento de las corderas o de la mayoría de las mismas, aún cuando esto genere desacoples productivos a futuro.

También debemos pensar que sucesos como el que nos ocupa modifican la matriz de costos, de inversiones y de priorizaciones, puesto que se debe intentar trasladar la mayor cantidad de presupuesto para el próximo período. Lo que nuevamente demuestra la ventaja de trabajar en campos ordenados financieramente.

Seguramente serán necesarios al menos cuatro ciclos ganaderos como para revertir las decisiones tomadas en el momento de la crisis, pero para ello hoy, ya, se debe ir definiendo la estrategia para el reordenamiento de la majada.





(*) Med. Vet. Jefe a/c AER Río Gallegos INTA





Los pastizales naturales, fuertemente afectados por la falta de humedad





Para intentar visualizar las dificultades en el crecimiento de los pastizales naturales en la presente zafra debemos partir de las complicaciones ocurridas en el verano pasado y la falta de rebrote otoñal. Esto se puede apreciar utilizando herramientas disponibles como lo son los mapas de anomalía de índice de vegetación (NDVI), elaborados por el INTA EEA Santa Cruz.

El invierno pasado se destacó por una falta total de precipitación nívea y por la presencia de escarchas secas y sobre todo ventosas, lo que motivó no ingrese humedad en el perfil del suelo; humedad necesaria como reserva disponible para el crecimiento del pasto al momento en el que la temperatura aumenta en primavera. Otro factor determinante fue una primavera muy seca, con un inclemente viento que provocó una extrema evapotranspiración sobre una vegetación ya seca provocando destrozos en el estado de los pastizales naturales. Este efecto, se observa gráficamente en los mapas de Información Agroclimática de agosto y de octubre de 2016 (inicio y mediados de la primavera) que informa sobre el Agua Util en el perfil del suelo (ver mapa), en donde no sólo se está lejos de la saturación del mismo, sino que en gran parte no hay humedad.