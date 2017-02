Violencia de genero: Numeros que preocupan

El aumento de la violencia en Argentina no se da sólo en las calles, sino que la que viven miles de mujeres diariamente al interior de sus familias, aumenta en forma escalofriante. Las cifras de un delito que no para de crecer, y por qué una mayor conciencia social es central para acabar con la violencia de género. Santa Cruz no escapa de este flagelo y las cifras que la Comisaría de la Mujer registró en el mes de enero así lo marcan.

No es la primera vez que desde este espacio nos referimos a esta problemática, pero la realidad torna imprescindible reiterar, una vez más, la necesidad de poner la mirada sobre ello: 11 atenciones diarias por posibles actos violentos contra la mujer en Río Gallegos, donde casi cuatro, cada día, se convirtieron en denuncias penales, claramente habla que algo está pasando en nuestra sociedad y es imprescindible hacer algo de inmediato para detenerlo.

La violencia de género es un flagelo que azota no sólo a nuestro país, sino al mundo entero, con cifras escalofriantes sobre el número de mujeres que sufren por este delito, que aumentan año a año y que por el momento no se pueden detener a pesar de la introducción de leyes para acabar con este maltrato.

En muchos casos, el silencio que rodea tanto a las víctimas como a las familias de las mismas son claves para no poder erradicar un delito que se agrava con el correr del tiempo y que las circunstancias sociales, según los especialistas, amenazan con empeorar aún más en el futuro cercano.

En nuestro país, las estadísticas oficiales muestran que cada 19 horas una mujer muere víctima de la violencia. Hace sólo 8 años, esa cifra era sensiblemente menor, ya que el registro habla de que había un femicidio cada tres días en todo el territorio nacional.

Pese a la sanción de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, la situación en vez de disminuir no ha hecho más que crecer en sus números, preocupando a las autoridades oficiales, que a modo de consuelo afirman que en realidad no se trata de que haya más casos sino que lo que hay es mayor conciencia, puede ser, pero no basta con esa definición.

Esta ley sirvió para dejar en claro qué es lo que se define como violencia, y la misma dice que es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

Esta definición sirvió para que se pueda avanzar judicialmente en la penalización de un delito que hasta entonces estaba totalmente vacío de contenido en materia judicial, y que a partir de entonces se puede empezar a juzgar a los miles hombres que diariamente ejercen violencia contra las mujeres en nuestro país.

Los organismos defensores de los derechos de la mujer sostienen que más del 90% de los casos de violencia que sufren las mujeres en el seno de sus familias, es violencia física y psicológica, y casi un tercio de las mismas contienen además amenazas de muerte directa para ellas o algún miembro de su familia.

Aunque se reconoce que la Ley 26.485 ha sido un avance cuantitativo en el tema, falta un compromiso más fuerte para que se tome como política de Estado la acción para una mayor igualdad de la mujer con el hombre en nuestro país.

Desde el colectivo Ni Una Menos aseguran que aún falta mucho por hacer sobre esta temática.

La socióloga, ensayista y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) María Pía López, una de las voces autorizadas que trabaja y analiza en profundidad la problemática de la violencia machista, reconoce que algunas cosas cambiaron. “Si uno compara cómo estaba la situación en 2015, cuando hicimos la primera marcha, y cómo está ahora, se modificó el modo en el que se estigmatiza la cuestión de los femicidios. En aquel momento había algunos medios que ante un femicidio titulaban: “Fanática de los boliches”. Eso cambió mucho durante 2016, y notamos que la prensa, si bien genera una forma espectacular de tratar la cuestión, incluso brindando detalles escabrosos, no tiene el mismo grado de violencia de re victimización de las víctimas. Ya está muy instalado el tema de la violencia, los mecanismos de denuncia, hay una cuestión general ante la desigualdad que afecta a las mujeres, y eso es un triunfo muy claro del movimiento social” afirmó.

Pero reconocen que hay otras cosas que no cambiaron y obligan a estar movilizados para hacerlo: no hay capacitación en términos de género en los agentes judiciales y de seguridad, seguimos sin tener estadísticas fiables, además de que sigue creciendo la cuenta de las mujeres asesinadas”.

La realidad es que se requiere de un gran cambio cultural por parte de la población, donde se cambie la mentalidad del argentino medio, donde se entienda que no es más macho aquel que golpea cobarde y salvajemente a una mujer, sino que por el contrario, es un delincuente que comete un delito, y por lo tanto es punible de una sanción.

Sólo con una toma de conciencia grande por parte de todos, con una Justicia que actúe rápida y efectivamente ante cada una de las causas de violencia de género, y con un cambio en la mentalidad de la sociedad, se podrá cambiar esta realidad, dejando atrás un flagelo que cada vez que ocurre nos hace estar siglos retrasados y más cerca de la barbarie que de la civilización.





PARA EL ANALISIS





Hay 11 casos diarios y casi 4 denuncias penales

La Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos registró en enero la atención de 349 casos, de los que 112 son denuncias penales y los 237 restantes actas, exposiciones y asesoramientos. Esto arroja un promedio de 11 casos atendidos por día, de los cuales más de 3 terminan en denuncias penales. En los primeros 7 días del mes resultaron aprehendidas 7 personas. Al finalizar enero, 12 fue el total de detenidos, de los que actualmente 2 continúan en ese estado.

A comparación de enero de 2016, “se incrementó el número de aprehendidos. Sacando un promedio, tuvimos en la primera semana del mes de este año un aprehendido por día”, indicó a La Opinión Austral Miriam Vera, subcomisario de la Comisaría de la Mujer y la Familia, en la que hoy se encuentra al frente la comisario inspector Gabriela Rodríguez. En este sentido, precisó que “esto después del 15 de enero ha disminuido. Sigue habiendo personas aprehendidas, pero en menor cantidad”. En diálogo con este medio, la subcomisario brindó además detalles de la labor de la comisaría en este primer mes del año. “Todo el sistema está trabajando para dar respuestas y nosotros desde la Comisaría de la Mujer decimos siempre que somos el primer escalón” afirmó, y acotó que “seguimos trabajando contra este flagelo”. Además hizo hincapié en la necesidad de concientizar a la comunidad para que denuncie todo tipo de violencia y sobre la relación entre los medios y la información, enfatizando que en ese vínculo lo que debe tener prioridad es el respeto a las víctimas.

Acercarse “antes” de que suceda

En lo que respecta a las exposiciones y actas que recibieron en enero, la comisaría le dio intervención al Juzgado de Familia debido a que en ellas no existe delito. En enero “recibimos a personas que venían a manifestar que en sus familias o relación de pareja hay hostigamiento, controles y acoso, por lo cual nosotros lo que hicimos, como siempre, fue asesorar a estas personas, realizar el acta conforme a la Ley N° 26.485 y elevarla al Juzgado de Familia”, detalló Vera. Reveló que “este tipo de exposiciones y actas ha aumentado, lo que significa que las personas no se acercan a la comisaría cuando se dio un golpe, sino mucho antes de que eso suceda”. “La exposición o el acta se toma cuando hay un problema en el régimen de visita de los hijos, cuando el padre se retira del hogar o cuando se inicia algún trámite de divorcio”, explicó.

En cuanto a las 112 denuncias penales, 3 de ellas fueron por abuso. En todos los casos, las madres de las víctimas que son menores de edad radicaron las denuncias. En tanto que “el resto fue por violencia, daños, lesiones leves, incumplimiento a la prohibición de acercamiento, violación de domicilio, hurto, robo de teléfonos celulares, documentación y llaves de auto”, detalló.

“Estas son las situaciones más frecuentes que recibimos y en los estudios de análisis que realizamos, las denunciantes suelen tener entre 30 y 45 años”, precisó. Sin embargo, acotó que también hay “hombres que se acercan a denunciar la violencia doméstica, pero siguen siendo mayormente las mujeres las que denuncian”.





Las cifras por sí mismas son “alarmantes”

Luego de la nota que publicara en su edición de ayer La Opinión Austral sobre el balance de la Comisaría de la Mujer y la Familia en cuanto a las atenciones que tuvo durante enero, este medio conversó con referentes de dos organizaciones de mujeres de la provincia para conocer su opinión sobre las alarmantes cifras que arrojó el registro.

Referentes de Las Rojas Río Gallegos y Juntas a la Izquierda Santa Cruz, que trabajan por la eliminación de la violencia de género y el abuso, coincidieron en su preocupación por la cantidad de las denuncias recibidas que arrojó el primer mes del año. Al mismo tiempo insistieron en la necesidad de una formación con perspectiva de género para los agentes policiales que, la mayoría de las veces, son los primeros que abordan estos casos.

“Hay que hacer un trabajo en red con perspectiva de género entre los policías y las dependencias judiciales” sostuvo Tanya García, integrante de la agrupación Juntas y a la Izquierda. A esta realidad se le suma también la falta de personal. “La cantidad de agentes con los que cuentan las comisarías sigue siendo poca para la cantidad de casos de violencia, abusos y desapariciones que se registran”. En este diagnóstico también coincidió Paula Nauto de Las Rojas Río Gallegos al preguntarse “si existe la cantidad suficiente de policías para cubrir una custodia provincial para las mujeres que, por ejemplo, temen por su vida”.

Esto coincidió con la realidad que manifestaron desde la Comisaría de la Mujer y la Familia, precisando que es poco el recurso humano para la gran cantidad de denuncias que se recibe. Esta realidad no sólo se circunscribe a dicha dependencia policial, sino al resto de las seccionales de la ciudad.

“Es una realidad que el número de mujeres víctimas de violencia crece diariamente”, expresó García al ser consultada específicamente sobre las cifras. Recordó que si bien un año atrás en Argentina fallecía una mujer cada 26 horas, “hoy en el país muere una cada 19”. Acotó que “leyendo la nota que se publicó con las cifras de Río Gallegos estamos frente a una situación muy alarmante”.





Un paro para decir “basta”

Desde el colectivo “Ni Una Menos” Buenos Aires lanzaron la convocatoria a un paro mundial de mujeres el próximo 8 de marzo. Entre los motivos por el cual realizarán esta protesta y movilización, se señalaron las brechas salariales entre varones y mujeres, la falta de reconocimiento de las tareas domésticas y de cuidado, la violencia económica que aumenta “la vulnerabilidad frente a la violencia machista” y por el derecho al aborte libre y que no se obligue a ninguna niña a la maternidad.

“Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común: Paro Internacional de Mujeres. Nosotras paramos. Hacemos huelga, nos organizamos y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir”, dice la convocatoria. Desde Las Rojas Río Gallegos confirmaron a La Opinión Austral que la capital provincial se sumará a esta campaña del colectivo “Ni Una Menos” que ya ha tomado repercusión en todo el mundo, tras lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres de octubre pasado.

Asimismo, se señaló que se realizará una convocatoria pero que aún “falta mucho y demasiadas personas continúan de vacaciones”, pero aseguraron que la idea es ser parte, “porque es algo que se va a hacer en todo el mundo”.

Además, indicaron que la intención “como hemos sostenido siempre” será convocar a todos los actores sociales de la comunidad, como gremios y asociaciones, ya que la idea es hacer una movida lo más masiva posible.

Hasta ahora Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén son algunas de las provincias y localidades que ya han confirmado y se sumarán a esta jornada del 8 de marzo, aunque se espera que con el paso de los días, sean más las ciudades y agrupaciones que se sumen al paro.